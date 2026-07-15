El Partido Popular de Siero pedirá en el próximo pleno una rebaja en la tasa de basuras

El Partido Popular de Siero defenderá en el pleno municipal de este mes "una rebaja de la tasa del servicio de recogida de basuras de un 19 por ciento". Con esta iniciativa, "se aplicaría a los vecinos y comercios una tasa realista y adaptada a la realidad del coste que supone para el municipio el servicio de recogida de basuras, al mismo tiempo que supondría un ahorro de más de 3,6 euros a cada vivienda".

"Hemos esperado que el equipo de gobierno diera una solución justa a esta cuestión o, al menos, una explicación. Pero, ante su total silencio, el Partido Popular proponemos que, si de igual forma se suben las tasas y precios justificando tal subida a un encarecimiento del coste del servicio cuando el mismo no se da, es justo que la medida política se corrija, se reduzca la tasa y todos los beneficios se repercutan en todos los vecinos", señaló el portavoz municipal del PP, Juan Luis Berros.

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Ve necesaria aprobar esta medida "para aliviar económicamente a los sierenses, después de que PSOE e IU aprobasen el incremento de la tasa en 2024, al que ha calificado de auténtico expolio fiscal. El portavoz del PP entiende que es en este pleno de julio "en el que sería bueno aprobar esta medida de alivio fiscal a los sierenses, ya que ya se están ultimando los presupuestos de Siero para el próximo año de 2027 y, por tanto, los mismo deberían de tener en cuenta lo que esta rebaja supondría para las arcas municipales".