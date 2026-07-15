La pasarela de la estación de tren de Pola de Siero, en su recta final a la espera de la instalación de los ascensores panorámicos

La obra para mejorar la seguridad y la accesibilidad en la estación de tren de Pola de Siero afronta su recta final cinco años después de haberse iniciado y tras sufrir numerosos inconvenientes y modificados de proyecto que la tuvieron paralizada largo tiempo. La actuación, que evitará que los usuarios tengan que cruzar entre las vías para pasar de un anden a otro e instalará ascensores para favorecer los tránsitos de las personas con movilidad reducida, está ya muy avanzada y ayer mismo había varios operarios y responsables de la intervención en la zona.

En este momento, la pasarela peatonal sobre las vías de la estación de Pola de Siero está casi terminada, con la gran estructura metálica que permitirá comunicar los andenes completamente instalada, aunque queda por ejecutar la colocación y puesta en servicio de los ascensores panorámicos.

La actuación acumula un largo historial de retrasos. Las obras permanecieron paralizadas durante casi cinco años después de que surgieran distintos contratiempos que acabaron provocando la rescisión del contrato inicial. La solución técnica pasa por completar la pasarela que había quedado inacabada y finalizar los ascensores panorámicos que garantizarán la accesibilidad universal entre ambos andenes.

Paralización

El proyecto fue licitado en julio de 2020 y en abril de 2021 ya estaban en marcha las obras, con la previsión de que se terminaran en el verano de ese año. Sin embargo, la aparición de diversos problemas, inicialmente relacionados con ajustes en los costes y posteriormente con deficiencias detectadas en el ascensor principal, cuya estructura ya estaba prácticamente levantada, provocó primero una ralentización y después la paralización de los trabajos. El contrato quedó oficialmente resuelto el 18 de enero de 2022, aunque el parón era ya evidente desde meses antes para los usuarios de la línea de cercanías que une Oviedo e Infiesto.

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Tras la cancelación del contrato, Adif encargó a la empresa pública Tragsa la revisión del proyecto y la finalización de unas obras que, ahora sí, parecen encarar su desenlace. Aunque hace unas semanas se apuntaba al verano como horizonte para su puesta en servicio, la infraestructura aún no está concluida. No obstante, el avance de los trabajos permite vislumbrar el final de una actuación largamente esperada por los viajeros de la estación sierense.