Siero extiende el sistema métrico a cuatro parroquias más del concejo

El Ayuntamiento de Siero continuará extendiendo el sistema métrico en el medio rural con un nuevo contrato dotado con 60.500 euros y un plazo de ejecución de doce meses. La actuación permitirá implantar este modelo de identificación de viviendas y caminos en todo el territorio de las parroquias de La Paranza y Santa Marina, además de completar su desarrollo en La Carrera y Tiñana, donde ya se encuentra parcialmente implantado.

El proyecto forma parte de la estrategia municipal iniciada en 2017 para modernizar el callejero rural y facilitar la localización de viviendas y edificaciones dispersas. Desde entonces, el Ayuntamiento ha ido ejecutando distintas fases que comenzaron con medios propios en Granda, Tiñana, Samartino, Samiguel y Viella. Posteriormente, en 2023, se destinó una inversión de 17.908 euros para actuar en Argüelles y Bobes, mientras que en 2025 se adjudicó un segundo contrato, por importe de 50.420,86 euros, para ampliar el sistema a Forfontía, Hevia y Valdesoto.

Beneficiados

Gracias a estas actuaciones se han incorporado ya 698 vías al sistema métrico, que da servicio a una población de 6.571 habitantes. La nueva fase beneficiará a otras 1.588 personas, elevando la inversión municipal acumulada hasta los 128.828,86 euros.

El contrato contempla el inventario y análisis de caminos y vías, la normalización y denominación de aquellos que lo requieran, la asignación de numeración métrica a las edificaciones existentes, la georreferenciación de viviendas y locales de actividad, la actualización de las hojas padronales y la elaboración de una base de datos compatible con los sistemas municipales. Toda esta información se integrará en un visor web único del callejero de Siero.

Noticias relacionadas

El alcalde, Ángel García, destacó que el sistema supone "una mejora muy importante para los vecinos", al permitir contar con direcciones claras y geolocalizadas que facilitan la actuación de los servicios de emergencia, los repartos y otros servicios públicos. Además, recordó que el proceso se desarrolla en colaboración con los residentes de cada zona para consensuar la denominación de los caminos y mantener los nombres con los que tradicionalmente se conocen.