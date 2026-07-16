El Carmín de la Pola se vigilará hasta desde el cielo: la Policía Nacional monta un enorme dispositivo de seguridad con refuerzo de agentes y un helicóptero

La Policía Nacional desplegará desde este jueves un amplio dispositivo de seguridad para velar por el normal desarrollo de las Fiestas del Carmín de Pola de Siero, una de las celebraciones más multitudinarias del verano asturiano. El operativo, que se mantendrá hasta el próximo martes 21 de julio, incluirá agentes de distintas unidades especializadas, controles preventivos y, por segundo año consecutivo, el apoyo de un helicóptero para la vigilancia aérea.

Las fiestas comienzan este jueves con el chupinazo y la lectura del pregón, aunque el momento de mayor afluencia se espera el lunes, día grande del Carmín, cuando miles de personas se darán cita en el Prau de la Sobatiella.

El dispositivo ha sido diseñado por la Jefatura Superior de Policía de Asturias con el objetivo de prevenir delitos e infracciones administrativas y garantizar que los actos festivos transcurran con normalidad. En él participarán agentes de la Comisaría Local de Siero, reforzados por efectivos de la Brigada Móvil, la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Guías Caninos y la Unidad de Medios Aéreos. El operativo se desarrollará en coordinación con la Policía Local, la Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y el Ayuntamiento de Siero.

Agentes de paisano

Entre las medidas previstas destacan los controles preventivos en las estaciones de autobús y tren para evitar la entrada de armas y sustancias estupefacientes. Además, agentes uniformados y de paisano intensificarán la vigilancia en los espacios que concentrarán un mayor número de asistentes, como el Prau de la Sobatiella, Les Campes y la Plaza Cubierta, escenario de conciertos y actuaciones musicales.

La Policía también prestará especial atención a la prevención de delitos contra la libertad sexual, los delitos de odio y los delitos contra el patrimonio, especialmente los hurtos, habituales en grandes concentraciones de público. Asimismo, se reforzará la vigilancia sobre el consumo y la tenencia de drogas en la vía pública, en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

La Unidad de Intervención Policial asumirá un papel destacado en el mantenimiento del orden público y en la respuesta ante posibles incidentes. Sus efectivos patrullarán las zonas de mayor afluencia y trabajarán de forma coordinada con la Policía Local, Protección Civil y los servicios sanitarios para intervenir con rapidez ante cualquier altercado o situación de riesgo.

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La Policía Nacional recuerda que el despliegue tiene un carácter principalmente preventivo e insta a vecinos y visitantes a seguir las indicaciones de los agentes para que las fiestas se desarrollen en un ambiente de convivencia y seguridad.