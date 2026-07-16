El Prau dela Sobatiella contará con zonas delimitadas por un código de banderas de colores para facilitar la labor de los servicios de emergencias

La romería de Asturias está a la vuelta de la esquina y el Prau de La Sobatiella ya está preparado para acoger el próximo lunes a miles de romeros. Tras los trabajos de limpieza y desbroce realizados por el Ayuntamiento de Siero, el recinto contará un sistema de sectorización mediante banderas de colores que permitirá identificar de un vistazo el nivel de ocupación de cada zona y agilizar la actuación de los servicios de emergencia.

La concejala de Festejos, Ana Nosti, explicó este jueves que el código cromático servirá para orientar tanto a los asistentes como a los dispositivos sanitarios y de Protección Civil. La bandera verde identificará las áreas con menor afluencia de público, concebidas especialmente para familias, mientras que la intensidad del color irá aumentando en función de la concentración de personas hasta llegar a la bandera negra, que señalará las zonas con mayor densidad de romeros.

"La sectorización permite que, en caso de incidencia, los servicios de emergencia puedan localizar rápidamente el punto exacto al que tienen que acudir", señaló la edil durante la visita al recinto junto al concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez Morán. El prau quedará completamente señalizado este viernes, cuando se delimiten también los distintos espacios y pasillos para garantizar el acceso de ambulancias y efectivos de Protección Civil si fuera necesario.

Asimismo, se ha reservado un espacio para personas con necesidades especiales especialmente pensado para niños, alejado del barullo de la fiesta y con material de estimulación y juego, por el que no pasarán las charangas para evitar el ruido.

Reciclaje

Además de este sistema de organización, el Ayuntamiento reforzará las medidas para hacer de la romería una celebración más sostenible. En La Sobatiella se instalarán 17 puntos de reciclaje, dotados de contenedores para vidrio, papel, cartón, envases y residuos orgánicos, además de dos grandes contenedores tipo big-bag para vidrio y envases. El dispositivo se completará con dos puntos de reciclaje tipo iglú en el aparcamiento del Mercado de Ganados y diez contenedores para la fracción resto en los accesos al recinto.

En cuanto a los servicios, habrá cinco módulos de baños, con aseos para hombres y mujeres, además de un módulo adaptado para personas con movilidad reducida.

La Sobatiella abrirá el lunes de 10.00 a 13.00 horas para las reservas de espacios y volverá a hacerlo a las 15.00 horas para la entrada de los romeros. El Ayuntamiento recuerda que no estará permitida la entrada de bebidas de alta graduación y recomienda acudir con calzado adecuado para prevenir accidentes.

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Como en anteriores ediciones, la romería contará con un punto violeta de asesoramiento para evitar incidentes sexistas.