Siero viaja por las culturas del mundo de la mano del Dúo Índice
El recital corre a cargo de los hermanos Alfonso Huerta Fernández, al saxofón, y Ana Huerta Fernández, al piano
El Teatro Auditorio de Pola de Siero acogerá el próximo domingo 19 de julio, a las 19.00 horas, el concierto "Cartografía Sonora. Un viaje entre culturas a través del sonido", una propuesta del Dúo Índice con entrada gratuita hasta completar el aforo.
El recital, presentado este jueves por la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, estará interpretado por los hermanos Alfonso Huerta Fernández, al saxofón, y Ana Huerta Fernández, al piano. Ambos ofrecerán un recorrido musical inspirado en diferentes culturas, explorando la diversidad de sonoridades a través de un repertorio concebido como un viaje sonoro.
Experiencia musical
Durante la presentación, la edil destacó que la iniciativa busca acercar al público nuevas experiencias musicales y fomentar el conocimiento de otras culturas a través de la música. "Invita al público a descubrir nuevas sonoridades y a viajar por diferentes culturas a través de la música", señaló.
Cienfuegos animó tanto a los vecinos del concejo como a los visitantes a asistir a un concierto que, según apuntó, "combina calidad artística y divulgación cultural en un formato accesible para todos".
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