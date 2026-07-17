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El centro de escalada de Lugones creará 30 puestos de trabajo y la selección empieza ya: así se puede optar a uno de los empleos

El equipamiento abrirá en septiembre y el personal se contratará ya en agosto

Así será el nuevo centro de escalada de Lugones.

Así será el nuevo centro de escalada de Lugones.

A. S.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

El gran centro de escalada de Lugones, en la zona de Les Bellotines, estará en funcionamiento en septiembre, a lo largo de la primera quincena de ese mes. Su apertura creará 30 puestos de trabajo y el plazo de selección de personal abre ya a través de la página web de la firma que lo impulsa, donde puede verse la información relativa a los distintos perfiles que se buscan y hay información sobre cómo optar a ellos. En principio, los seleccionados, que tras enviar un currículum también pasarán una fase de entrevista personal, comenzarían a trabajar ya en agosto, para poder formarse previamente con la empresa.

Estos y otros datos los ofreció este viernes en el Ayuntamiento de Siero Daniel Castillo, cofundador Sputnik, firma que impulsa este tipo de equipamientos y que ofreció una rueda de prensa junto al alcalde, Ángel García, y al concejal de Deportes, Jesús Abad.

Castillo destacó que las personas que se incorporen a la plantilla contarán "con las condiciones laborales incluidas en su plan de bienestar, que contempla un máximo de 16 días laborables al mes, salarios por encima del convenio, planes de formación y promoción y medidas de conciliación personal".

Por su parte, el regidor incidió en que el hecho de que la apertura de Sputnik vaya a crear 30 nuevos puestos de trabajo en Siero "es una magnífica noticia para el concejo", y animó a todas las personas interesadas a presentar su candidatura a través de la plataforma habilitada por la empresa (https://sputnikclimbing.careers.ats.bizneo.cloud/jobs.)

García subrayó además que algunos de los perfiles ofertados "son muy específicos y representan una oportunidad muy interesante para quienes están vinculados al mundo del deporte y de la escalada". Sputnik tiene varios de estos equipamientos en distintos puntos de España y el de Siero será la séptima instalación de la compañía y la segunda fuera de la Comunidad de Madrid.

"La empresa ha elegido Asturias por su tradición montañera y escaladora y Lugones por su ubicación estratégica y sus buenas comunicaciones con el resto de la región", subrayó Daniel Castillo. El equipamiento de Lugones contará con una superficie de 2.400 metros cuadrados y combinará espacios dedicados a la escalada con zonas de restauración, entrenamiento, fitness y ocio familiar.

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El proyecto supone una inversión de 4,5 millones de euros y convertirá a Lugones "en la sede del mayor centro de escalada indoor del norte de España".

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