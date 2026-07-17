Foro Siero reclama mejoras en el suministro de agua en La Camperona y el Plano

El portavoz de Foro Siero, Hugo Nava, ha registrado una iniciativa en el Ayuntamiento para trasladar las demandas de los vecinos de La Camperona y El Plano, que denuncian los cortes de agua sufridos durante los dos últimos fines de semana y reclaman actuaciones de mejora en el núcleo rural.

La formación solicita medidas para garantizar la estabilidad del abastecimiento y volver a impulsar la construcción de la red de colectores de La Camperona. Además, pide la limpieza de la Fuente de La Mallá y el desbroce del entorno del antiguo colegio, al considerar que ambos espacios presentan un estado de abandono.

Nava recuerda que hace años ya trasladó al Ayuntamiento las principales necesidades de la zona y considera positivo comprobar que algunas de aquellas peticiones han sido atendidas. En este sentido, destaca la mejora experimentada por el servicio de abastecimiento de agua respecto a la situación de entonces, así como la recuperación de la fuente y el lavadero de El Plano, cuyo estado de conservación es ahora notablemente mejor.

Colectores

No obstante, el portavoz de FORO Siero subraya que todavía quedan actuaciones pendientes. A su juicio, los recientes cortes de agua evidencian que el servicio aún debe reforzarse para garantizar un suministro estable durante todo el año, al tiempo que insiste en la necesidad de dotar a La Camperona de una red de colectores.

Nava asegura que la iniciativa responde al compromiso de la formación de mantener un contacto permanente con los vecinos y realizar un seguimiento de sus reivindicaciones. "Reconocer los avances es compatible con seguir reclamando las mejoras que aún están pendientes", señala.

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El portavoz concluye que la defensa del medio rural debe traducirse en inversiones y actuaciones concretas que permitan mejorar los servicios públicos, las infraestructuras y la conservación del patrimonio de los pueblos del concejo.