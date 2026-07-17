IU de Siero acusa a la consejera Eva Ledo de haber mentido sobre el traslado del Centro de Educación de Adultos a Lugones

El grupo municipal de Izquierda Unida de Siero acusó este viernes a la consejera de Educación, Eva Ledo, de actuar "con opacidad, con deslealtad institucional y de espaldas a las personas afectadas" en el traslado del Centro de Educación de Personas Adultas desde Pola de Siero a Lugones, concretamente al colegio público La Ería. Este viernes la Junta de Gobierno Local de Siero aprobó la licencia de obras para adecuar una zona de bajos del colegio como futura sede de este equipamiento.

Tere Álvarez, portavoz municipal de la coalición, se abstuvo en la votación de la Junta de Gobierno. Su posición, indicó la coalición, se debe a que "el expediente urbanístico cuenta con informes favorables y el grupo de Izquierda Unida Siero no quiere bloquear una inversión en Lugones, pero tampoco podía votar a favor como si no estuviera pasando nada”.

"Una cosa es no frenar una obra en Lugones y otra muy distinta avalar políticamente un traslado impuesto, ocultado y nunca explicado por la Consejería de Educación", señaló Álvarez.

La concejala de la coalición denuncia que la "Consejería nunca explicó por qué se elimina la actividad del Centro de Adultos en la Pola, qué informes educativos o de movilidad justifican esa decisión, qué alternativas se valoraron ni si existe alguna posibilidad de mantener oferta en el IES Río Nora". "Tampoco aclaró cómo afectará el traslado al alumnado adulto de Siero, Piloña y el entorno rural, precisamente el que más depende del transporte público y de la cercanía de los servicios", añadió.

Recuerda Álvarez que Eva Ledo "se comprometió a hablar con Izquierda Unida Siero y a abordar conjuntamente el asunto" antes de que el proceso siguiera adelante. “Ese compromiso nunca se cumplió. La consejera dijo que iba a llamar, pero no llamó. Mientras tanto, el expediente continuó su camino hasta llegar a Junta de Gobierno con la licencia prácticamente lista", afeó la portavoz municipal.

A juicio de la coalición, "lo más grave" es que Educación presentó el traslado "como una cuestión abierta cuando, en realidad, llevaba meses decidido y tramitándose".

Explica Tere Álvarez que el proyecto básico y de ejecución es de julio de 2025, fue visado en noviembre y la solicitud formal de licencia se presentó en mayo de 2026.

"Cuando Izquierda Unida alertó públicamente el 18 de junio, la decisión ya estaba tomada. Educación no estaba estudiando el traslado: lo estaba ejecutando. Lo que hizo la consejera fue ocultar información, ganar tiempo y dejar que el procedimiento avanzara hasta convertirlo en un hecho consumado", afirmó Álvarez.

"A espaldas del alumnado"

La organización considera que esta forma de actuar revela una manera de gobernar incompatible con la defensa de la educación pública. "No se puede decidir durante meses de espaldas al alumnado, al concejo y a las organizaciones políticas, y después llamar cuando todo está casi cerrado. Las decisiones que afectan a servicios públicos esenciales se hablan antes, se explican antes y se contrastan con la ciudadanía antes de ejecutarlas", subrayó la portavoz.

Izquierda Unida enmarca este episodio en una línea política más amplia de la Consejería de Educación, marcada por el deterioro de los servicios públicos y por decisiones que perjudican especialmente a quienes más dependen de ellos. “Lo vemos con el conflicto del 0 a 3, con las familias, con las trabajadoras y ahora con las personas adultas que necesitan una educación pública cercana. La consejera está convirtiendo la mentira y los hechos consumados en una estrategia de gobierno contra quienes tienen menos margen para defenderse”, señaló Álvarez.

La portavoz municipal ha anunciado que el Grupo Parlamentario de Convocatoria por Asturies, ha formulado varias preguntas a la consejera para que esta explique los informes que justifican el traslado, si es consciente de los perjuicios que puede causar a los alumnos de la zona rural de Siero y concejos limítrofes y si tiene prevista alguna alternativa para ello. “La educación pública no se defiende con discursos, se defiende garantizando acceso, proximidad y transparencia. Y en este caso la Consejería ha hecho exactamente lo contrario”, concluyó Álvarez.