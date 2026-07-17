Licencia para la obra del nuevo Centro de Educación de Personas Adultas, que ubicará en el colegio de La Ería, en Lugones, tras adecuar una zona de bajos

La Junta de Gobierno Local de Siero dio este viernes licencia al Principado para las obras de adecuación del bajo porticado del colegio público de La Ería como sede del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Centro-Oriente y del Equipo de Orientación Educativa (EOE) Siero-Infiesto.

La iniciativa cuenta con un presupuesto cercano al millón de euros y consistirá en cerrar parte del actual porche para transformarlo en un espacio para uso educativo y administrativo, "aprovechando un espacio infrautilizado". La actuación comprende una superficie edificada de 648,30 metros cuadrados.

Una vez finalizadas las obras, en este espacio se implantarán los nuevos equipamientos educativos. Por un lado, la nueva sede del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Centro-Oriente dispondrá de ocho aulas, biblioteca, sala de profesores, almacén y dependencias administrativas. Por otro, la sede del Equipo de Orientación Educativa (EOE) Siero-Infiesto contará con despachos para los equipos de orientación, salas de reuniones con familias y profesorado y el resto de espacios de apoyo necesarios.

Las instalaciones contarán con una ocupación prevista de 226 personas, entre las que se distribuirán en aulas, biblioteca, despachos y otras dependencias.

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El plazo de ejecución de las obras es de un año, si bien la licencia establece un plazo máximo de finalización de tres años y uno máximo de seis meses para el inicio de los trabajos desde la concesión del permiso.