Los perfiles que buscan para trabajar en el nuevo centro de escalada de Lugones: desde técnicos deportivos hasta cocineros

Un perfil de dirección, uno comercial, un responsable de comunicación, dos responsables de turno, seis puestos de atención y venta, cuatro técnicos deportivos de escalada (TD2), dos técnicos deportivos de escalada (TD1), cuatro cocineros, cuatro routesetters (equipadores de vías y bloques, cuatro personas encargadas de desequipar y una persona de mantenimiento.

Son los puestos de trabajo que se ofertan para la apertura del nuevo centro de escalada de Lugones, que impulsa la firma Sputnik y que ya tiene el proceso de selección abierto. Las personas interesadas en optar a uno de estos puestos pueden presentar su candidatura desde este viernes a través de la plataforma de empleo de Sputnik (https://sputnikclimbing.careers.ats.bizneo.cloud/jobs.).

Además de remitir el currículum y la información requerida para la inscripción, el proceso consta de un fase de entrevista personal. Toda la información sobre los puestos de trabajo ofertados están disponibles en la web de Sputnik Asturias, en el apartado "Trabaja con nosotros" (https://sputnikclimbing.com/trabaja-con-nosotros/).

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El centro abrirá sus puertas en septiembre y los contratos se harán ya en agosto para que la empresa pueda formar a los seleccionados, que podrán conocer otras instalaciones de la empresa ya en funcionamiento.