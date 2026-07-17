Siero destina 130.000 euros a proyectos de inclusión social
El objetivo de las ayudas es respaldar iniciativas dirigidas a personas y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión
El Ayuntamiento de Siero ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de Proyectos Locales de Inclusión Social (PLIS), con una dotación máxima de 130.000 euros. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 6 de agosto.
Las ayudas, cuyo extracto fue publicado este martes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), están destinadas a asociaciones, fundaciones y otras entidades que desarrollen proyectos de inclusión social en el concejo. El objetivo es respaldar iniciativas dirigidas a personas y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión.
La convocatoria cuenta con una dotación inicial de 29.316,80 euros, a la que se sumarán otros 100.683,20 euros si el Ayuntamiento recibe la financiación prevista por parte del Principado de Asturias.
Dos ejes
Los proyectos deberán enmarcarse en uno de los dos ejes establecidos. El primero está orientado a programas dirigidos a la infancia para favorecer la inclusión del alumnado en situación de desventaja educativa. El segundo financiará actuaciones de acompañamiento y formación encaminadas a facilitar la integración personal, social y laboral de personas en riesgo de exclusión.
La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, destaca que estas ayudas «permiten apoyar el trabajo que desarrollan las entidades sociales del concejo, fundamentales para llegar a las personas y familias que más lo necesitan», y anima a las organizaciones que cumplan los requisitos a presentar sus proyectos antes de que concluya el plazo.
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