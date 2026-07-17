Tres sierenses expondrán sus obras pictóricas en Lugones a través de la Muestra de Artes Plásticas impulsada por el Ayuntamiento
Los artistas son Carlos Jiménez, Miguel Ángel Fernández y José Ramón Rodríguez
Vuelve la "Muestra de Artes Plásticas" a Siero, una exposición que reunirá las obras de tres artistas aficionados de Siero. En este caso se trata de Carlos Jiménez, Miguel Ángel Fernández y José Ramón Rodríguez. Podrá visitarse en el Centro Polivalente Integrado de Lugones del 21 de julio al 26 de agosto, en horario de 11.30 a 14.30 horas, precisó este viernes la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, que presentó el evento junto a Óscar Caso, técnico municipal.
La muestra reunirá 45 pinturas, quince de cada autor, con una temática muy variada. "Son tres vecinos de Siero que, sin dedicarse profesionalmente a la pintura, han querido compartir con todos su pasión por el arte", destacó la concejala.
La edil invitó a los ciudadanos a acercarse al Centro Polivalente de Lugones para disfrutar de una muestra que refleja "el talento y la creatividad de nuestros artistas sierenses".
- El comercio de Pola de Siero que no pasa de moda y resiste con surtido de buenas marcas: 'Hay que saber adaptarse, ofrecemos cosas distintas
- Detienen en un polígono de Siero a un hombre reclamado por nueve juzgados y que ya ha ingresado en prisión
- La orquesta Tekila tocará en El Carmín de la Pola, que ya tiene programa completo, con actividades del 16 al 21 de julio
- El Berrón inicia sus fiestas a lo grande: más de 200 personas en la primera paellada popular
- Todo listo para la romería de Asturias: lo que hay que saber para coger sitio en el prau del Carmín de la Pola
- Autobuses para El Carmín de la Pola: refuerzo de servicios y búhos para disfrutar sin preocupaciones de la romería de Asturias
- La faba resiste en Argüelles con las empresas de los últimos productores, solo cuatro de los más de veinte que llegó a tener la parroquia de Siero
- La 'rotonda del mapamundi' de Siero, casi terminada: así se ve ya la glorieta del nudo de comunicaciones entre Lugones y La Fresneda