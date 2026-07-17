Tres sierenses expondrán sus obras pictóricas en Lugones a través de la Muestra de Artes Plásticas impulsada por el Ayuntamiento

Vuelve la "Muestra de Artes Plásticas" a Siero, una exposición que reunirá las obras de tres artistas aficionados de Siero. En este caso se trata de Carlos Jiménez, Miguel Ángel Fernández y José Ramón Rodríguez. Podrá visitarse en el Centro Polivalente Integrado de Lugones del 21 de julio al 26 de agosto, en horario de 11.30 a 14.30 horas, precisó este viernes la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, que presentó el evento junto a Óscar Caso, técnico municipal.

La muestra reunirá 45 pinturas, quince de cada autor, con una temática muy variada. "Son tres vecinos de Siero que, sin dedicarse profesionalmente a la pintura, han querido compartir con todos su pasión por el arte", destacó la concejala.

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La edil invitó a los ciudadanos a acercarse al Centro Polivalente de Lugones para disfrutar de una muestra que refleja "el talento y la creatividad de nuestros artistas sierenses".