Más de 50.000 vehículos al día por la "rotonda del mapamundi", que ya está terminada: "Merece la pena verla y sobre todo de noche"

Por el nudo de comunicaciones que se articula en torno a la glorieta entre Lugones y La Fresneda pasan más de 50.000 vehículos al día, según destacó este sábado el alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi". Desde ahora, en este punto hay una composición artística que además quiere ser didáctica, despertar la curiosidad de pequeños y mayores sobre la geografía del planeta y promocionar un mensaje relacionado con la necesidad de cuidar el medioambiente. Es la llamada "rotonda del mapamundi", que acaba de finalizarse y con ese motivo hubo una visita institucional que contó con la presencia del regidor, concejales y de responsables técnicos que han diseñado o ejecutado el proyecto.

La rotonda recrea en su interior un mapamundi que por la noche está iluminado. En los pilares del puente que hay sobre ella y en otras zonas de apoyo de la infraestructura se han pintado además varios grafitis, que representan los planetas y cuentan con algún guiño más al espacio exterior, como la figura del personaje de cine "E.T.".

"Este punto es el primero que se encuentra mucha gente que visita Siero, es uno de los accesos principales, y queríamos darle un aspecto que pusiese en valor nuestro concejo, lo que somos y lo que queremos ser. Sobre todo en esta parte del concejo que tanto está creciendo en población, en actividad económica, como se puede ver en el entorno", señaló el Alcalde.

Incidió asimismo en que la actuación se enmarca en otras realizadas en la zona, como la pasarela entre Lugones y La Fresneda, cuya unión a través de una senda peatonal y ciclista ha contribuido a compactar e integrar las dos localidades de Siero, comunicando a vecinos y a servicios.

"Desde la pasarela hay una perspectiva magnífica de la rotonda y también pensamos en que cuando alguien pase por aquí tenga un recorrido agradable y bonito. Hay que recordar que hemos unido Lugones y La Fresneda y eso era también lo que se pretendía, unir Siero y superar esas barreras que se crean con las carreteras, que tantas cosas buenas nos dan, pero que a veces dificultan estas conexiones peatonales que ahora tenemos con seguridad", subrayó el regidor.

El Alcalde se refirió también a que se ha elegido un mapamundi con la idea de "una imagen que represente el mundo global en el que vivimos, en el que queremos estar, en el que nos tenemos que adaptar y disfrutar." Y que también "sirviese de una manera un poco pedagógica a todos los niños que puedan pasar por aquí, que les despierte la inquietud o simplemente puedan pararse a preguntar qué país es este, o qué es eso, o qué es lo otro".

"Un espacio didáctico, para las nuevas generaciones"

Al acto con el que se simbolizó el final de las "obras de mejora estética del nudo de conexión AS-17 y AS-381 entre Lugones y La Fresneda", como se denomina el proyecto, acudieron también los concejales Jesús Abad y María José Fernández, José Ángel Blanco, representante de la empresa adjudicataria, Alberto Campa, divulgador, sierense que ha recorrido todos los países del mundo y Verónica Durán, arquitecta, que realizó el diseño en colaboración con el Ayuntamiento de Siero.

La arquitecta se refirió a que una de las ideas centrales que ha guiado el proyecto ha sido la de que fuera "un espacio didáctico, especialmente para las nuevas generaciones". Por la noche, las figuras de los continentes, de acero corten, cuentan con iluminación. "Merece la pena verlo en ese momento del día", señaló la arquitecta.

La rotonda, en el nudo entre la AS-17 y la AS-381, tiene una superficie de 4.135 metros cuadrados y 73 metros de diámetro. Sobre ella se ha representado un mapamundi, como una interpretación del globo terráqueo, que es visible desde la pasarela. El proyecto ha contado con un presupuesto de 598.775,54 euros y un plazo de ejecución de 4 meses desde el comienzo de las obras. Además de la representación de los continentes, también se han generado unas letras en donde se puede leer el lema "Save your planet" ("Cuida tu planeta").