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La Pola, al compás internacional: grupos de Chile, Mallorca y Málaga llenan de color las calles de la villa en el desfile del festival folclórico del Carmín

Las actividades continúan este domingo con la misa solemne, procesión y subasta del ramu, antes de la gran romería en la Sobatiella el lunes

El desfile del Festival Folclórico internacional de Pola de Siero, en imágenes

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Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

Las fiestas del Carmen y el Carmín son la quitasencia polesa, pero también tienen diferentes acentos. El centro de la capital sierense albergó este sábado el vistoso desfile del Festival Internacional de Folclore de Siero "María Campo", un escaparate de música, danza y tradiciones llegadas desde distintos puntos de España y del extranjero seguido por numerosos vecinos y visitantes.

La cita reunió sobre el escenario a cinco formaciones procedentes de Chile, Mallorca, Málaga y del propio concejo, con la participación de la Agrupación Folclórica "El Cuélebre", de Lugones, y la Asociación Folclórica "El Piñote", de Argüelles. Los integrantes del Ballet Folclórico Municipal de Angol (BAFA), llegados desde Chile, fueron los protagonistas internacionales de esta edición con sus bailes, su música y la vistosidad de sus trajes tradicionales. Para muchos de sus componentes se trató además, de una experiencia muy especial, ya que era su primera visita a Asturias.

"Es la primera vez que estamos en España. Es todo súper lindo, la gente es súper acogedora y la fiesta es hermosa. Estamos muy contentos de estar aquí", explicaba Montserrat Martínez, encargada de portar la bandera chilena al frente de la expedición durante el desfile, y encantada de participar en las fiestas sierenses.

Atuendos

También despertó una gran curiosidad la presencia de la Agrupación Cultural "Brocalet", llegada desde Mallorca, cuyos característicos atuendos tradicionales llamaron la atención desde los primeros compases del recorrido. Del mismo modo, el Grupo Folclórico Municipal de Coros y Danzas de Vélez-Málaga aportó el sabor andaluz a la jornada, desfilando al ritmo de las castañuelas, acompañado por un grupo de cante y guitarras que puso la banda sonora a su recorrido por el centro de la villa.

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El Cuélebre" y "El Piñote" les hicieron el pasillo de honor antes de participar todos juntos en el festival celebrado en el Auditorio. Y la fiesta polesa continúa hoy con la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen, a las 12.30 horas, seguida de procesión y subasta del ramu. Y el lunes, día grande de la fiesta, los praos de la Sobatiella esperan ya la llegada de miles de visitantes procedentes de todo el Principado en la "Romería de Asturias".

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