Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

La Pola se pone el pañuelo azul: la pieza indispensable para El Carmín luce tradicional al cuello y gigante en el balcón del Ayuntamiento

Bordados o serigrafiados, "siempre hay demanda" de este complemento que es seña de identidad de los festejos de julio en la capital de Siero

Arancha García, en su tienda de la Pola, con uno de los tradicionales pañuelos azules.

Arancha García, en su tienda de la Pola, con uno de los tradicionales pañuelos azules. / P. T.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

Pola de Siero vive ya con intensidad el ambiente festivo con motivo de las fiestas del Carmen y el Carmín y estos días no falla el aprovisionamiento de los típicos pañuelos azules que se lucen en las celebraciones. Escaparates de distintas tiendas los muestran para la venta, serigrafiados o bordados, estos últimos más caros que los primeros al llevar más trabajo. Los hay tradicionales con el escudo de Siero y también más novedosos, con las figuras de los pitufos o, en concreto, de la "Pitufina karateca," que reproduce en dibujo la gran escultura gigante que hay en la zona del acceso de la Pola desde la Autovía Minera.

En muchos comercios polesos venden este complemento típico, que en muchos casos ya lleva serigrafiado el nombre de los tres grandes festejos de la capital de Siero. Es decir, no solo el de El Carmín, sino el de Güevos Pintos y Comadres. Así, uno sirve para las tres ocasiones.

"Siempre hay demanda de ellos en estas fechas," destaca Arancha García, de la tienda de ropa "In-Depol 16," en la calle Villaverde, que tiene varios modelos en el escaparate. Los llevan también ya al cuello en muchos de los locales de hostelería de la Pola y se ven, en tamaño algo más grande, en los escaparates de las distintas tiendas polesas: estos llevan el escudo del concejo y el lema "Comercio local".

Eso sí el pañuelo de mayor tamaño es sin duda el que cuelga de uno de los balcones del Ayuntamiento de Siero, azul como no podía ser de otro modo, también con el escudo del municipio y el nombre de los tres grandes festejos de la Pola.

Pañuelo azul gigante en el balcón del Ayuntamiento de Siero.

Pañuelo azul gigante en el balcón del Ayuntamiento de Siero. / P. T.

Tras el pregón de este jueves a cargo del cronista oficial del municipio, Juanjo Domínguez, y los juegos infantiles de ayer, este sábado, 18 de julio, hay desfile de grupos folclóricos por las calles de la villa desde las 18.30 horas y después festival en el Teatro Auditorio. Ya por la noche, a las 21.00 horas, se celebrará la XIII edición del Motocross Nocturno en el circuito de El Bayu, organizado por el Motor Club Valdesoto. A las 23.00 horas comenzará la verbena a cargo de la orquesta Tekila.

El domingo, a las 12.30 horas, se celebrará la misa en honor a la Virgen del Carmen y, a continuación, la tradicional procesión. A su llegada a la plaza Les Campes se lanzará una traca y la comitiva continuará hasta el patio de la iglesia, donde tendrá lugar la danza prima con la colaboración de El Ventolín y Los Amigos del Roble, seguida de la puya del ramu.

Noticias relacionadas

Javier Rodríguez, con el pañuelo azul de las fiestas de la Pola.

Javier Rodríguez, con el pañuelo azul de las fiestas de la Pola. / P. T.

El lunes, día 20, es El Carmín, fiesta a la que acuden miles de personas cada año. De 10.00 a 13.00 horas se abrirá La Sobatiella para realizar reservas. A las 10.00 horas comenzará la alborada con gaita y tambor y la sesión vermut contará con tres charangas recorriendo la villa. Por la tarde, el prau se abrirá a las 15.00 horas y a las 17.00 horas tendrá lugar la tradicional subida. El cierre del prau será a medianoche, continuando la fiesta en el centro urbano.

Pañuelo con la &quot;Pitufina karateca&quot;

Pañuelo con la "Pitufina karateca" / P. T.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El comercio de Pola de Siero que no pasa de moda y resiste con surtido de buenas marcas: 'Hay que saber adaptarse, ofrecemos cosas distintas
  2. Detienen en un polígono de Siero a un hombre reclamado por nueve juzgados y que ya ha ingresado en prisión
  3. La orquesta Tekila tocará en El Carmín de la Pola, que ya tiene programa completo, con actividades del 16 al 21 de julio
  4. El Berrón inicia sus fiestas a lo grande: más de 200 personas en la primera paellada popular
  5. Todo listo para la romería de Asturias: lo que hay que saber para coger sitio en el prau del Carmín de la Pola
  6. Autobuses para El Carmín de la Pola: refuerzo de servicios y búhos para disfrutar sin preocupaciones de la romería de Asturias
  7. La faba resiste en Argüelles con las empresas de los últimos productores, solo cuatro de los más de veinte que llegó a tener la parroquia de Siero
  8. La 'rotonda del mapamundi' de Siero, casi terminada: así se ve ya la glorieta del nudo de comunicaciones entre Lugones y La Fresneda

La Pola se pone el pañuelo azul: la pieza indispensable para El Carmín luce tradicional al cuello y gigante en el balcón del Ayuntamiento

Licencia para la obra del nuevo Centro de Educación de Personas Adultas, que ubicará en el colegio de La Ería, en Lugones, tras adecuar una zona de bajos

Licencia para la obra del nuevo Centro de Educación de Personas Adultas, que ubicará en el colegio de La Ería, en Lugones, tras adecuar una zona de bajos

IU de Siero acusa a la consejera Eva Ledo de haber mentido sobre el traslado del Centro de Educación de Adultos a Lugones

IU de Siero acusa a la consejera Eva Ledo de haber mentido sobre el traslado del Centro de Educación de Adultos a Lugones

Tres sierenses expondrán sus obras pictóricas en Lugones a través de la Muestra de Artes Plásticas impulsada por el Ayuntamiento

Tres sierenses expondrán sus obras pictóricas en Lugones a través de la Muestra de Artes Plásticas impulsada por el Ayuntamiento

Los perfiles que buscan para trabajar en el nuevo centro de escalada de Lugones: desde técnicos deportivos hasta cocineros

El centro de escalada de Lugones creará 30 puestos de trabajo y la selección empieza ya: así se puede optar a uno de los empleos

El centro de escalada de Lugones creará 30 puestos de trabajo y la selección empieza ya: así se puede optar a uno de los empleos

Juan José Domínguez, pregonero en el Carmín de la Pola: "La fiesta es el mayor patrimonio que podemos legar a las futuras generaciones"

Juan José Domínguez, pregonero en el Carmín de la Pola: "La fiesta es el mayor patrimonio que podemos legar a las futuras generaciones"

Siero destina 130.000 euros a proyectos de inclusión social

Siero destina 130.000 euros a proyectos de inclusión social
Tracking Pixel Contents