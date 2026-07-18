La Pola se pone el pañuelo azul: la pieza indispensable para El Carmín luce tradicional al cuello y gigante en el balcón del Ayuntamiento

Pola de Siero vive ya con intensidad el ambiente festivo con motivo de las fiestas del Carmen y el Carmín y estos días no falla el aprovisionamiento de los típicos pañuelos azules que se lucen en las celebraciones. Escaparates de distintas tiendas los muestran para la venta, serigrafiados o bordados, estos últimos más caros que los primeros al llevar más trabajo. Los hay tradicionales con el escudo de Siero y también más novedosos, con las figuras de los pitufos o, en concreto, de la "Pitufina karateca," que reproduce en dibujo la gran escultura gigante que hay en la zona del acceso de la Pola desde la Autovía Minera.

En muchos comercios polesos venden este complemento típico, que en muchos casos ya lleva serigrafiado el nombre de los tres grandes festejos de la capital de Siero. Es decir, no solo el de El Carmín, sino el de Güevos Pintos y Comadres. Así, uno sirve para las tres ocasiones.

"Siempre hay demanda de ellos en estas fechas," destaca Arancha García, de la tienda de ropa "In-Depol 16," en la calle Villaverde, que tiene varios modelos en el escaparate. Los llevan también ya al cuello en muchos de los locales de hostelería de la Pola y se ven, en tamaño algo más grande, en los escaparates de las distintas tiendas polesas: estos llevan el escudo del concejo y el lema "Comercio local".

Eso sí el pañuelo de mayor tamaño es sin duda el que cuelga de uno de los balcones del Ayuntamiento de Siero, azul como no podía ser de otro modo, también con el escudo del municipio y el nombre de los tres grandes festejos de la Pola.

Pañuelo azul gigante en el balcón del Ayuntamiento de Siero. / P. T.

Tras el pregón de este jueves a cargo del cronista oficial del municipio, Juanjo Domínguez, y los juegos infantiles de ayer, este sábado, 18 de julio, hay desfile de grupos folclóricos por las calles de la villa desde las 18.30 horas y después festival en el Teatro Auditorio. Ya por la noche, a las 21.00 horas, se celebrará la XIII edición del Motocross Nocturno en el circuito de El Bayu, organizado por el Motor Club Valdesoto. A las 23.00 horas comenzará la verbena a cargo de la orquesta Tekila.

El domingo, a las 12.30 horas, se celebrará la misa en honor a la Virgen del Carmen y, a continuación, la tradicional procesión. A su llegada a la plaza Les Campes se lanzará una traca y la comitiva continuará hasta el patio de la iglesia, donde tendrá lugar la danza prima con la colaboración de El Ventolín y Los Amigos del Roble, seguida de la puya del ramu.

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Javier Rodríguez, con el pañuelo azul de las fiestas de la Pola. / P. T.

El lunes, día 20, es El Carmín, fiesta a la que acuden miles de personas cada año. De 10.00 a 13.00 horas se abrirá La Sobatiella para realizar reservas. A las 10.00 horas comenzará la alborada con gaita y tambor y la sesión vermut contará con tres charangas recorriendo la villa. Por la tarde, el prau se abrirá a las 15.00 horas y a las 17.00 horas tendrá lugar la tradicional subida. El cierre del prau será a medianoche, continuando la fiesta en el centro urbano.