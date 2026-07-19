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Ambiente en Siero ante la final del Mundial

En Pola de Siero la fiesta del Carmín se mezcla con la celebración de la final del Mundial. El resultado: un gentío enorme en la calle para seguir el encuentro entre España y Argentina en alguna de la decena de pantallas que varios establecimentos hosteleros han colocado en el exterior. Las ganas de festejar son enormes, por uno y por otro motivo. Tras cuatro días de fiesta, muchas pandillas de amigos esperaban coronar el Carmín con un gran triunfo de la selección española.