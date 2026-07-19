El Carmen reúne a una multitud en una misa reivindicativa para recuperar la Sociedad de Festejos: "Como vecinos, tenemos que implicarnos"

La festividad de Nuestra Señora del Carmen es emoción, raíz y cita ineludible para los polesos, reunidos este domingo en una cita religiosa que acabó siendo reivindicativa: el sacerdote poleso Marcos Argüelles, encargado de oficiar la eucaristía festiva, aprovechó la homilía para lanzar un llamamiento para recuperar una Sociedad de Festejos que vuelva a asumir la organización de las celebraciones, y hasta se acordó del partido entre España y Argentina, con el que "todos tenemos el corazón en un puño".

Tras agradecer el esfuerzo realizado este año por el Ayuntamiento para sacar adelante el programa festivo, Argüelles defendió que el futuro de la fiesta pasa por la implicación directa de los vecinos: "Las fiestas deben ser del pueblo y para el pueblo, y somos los polesos los que debemos dar el paso y organizarnos para gestionar y formar unidos nuestras fiestas y nuestras tradiciones", afirmó desde el altar, antes de expresar su deseo de que la Virgen del Carmen "ayude a encontrar una solución" para que la histórica entidad pueda retomar las funciones que desempeñó durante décadas.

Virgen y madre

Fue uno de los mensajes centrales de una homilía construida sobre la idea de la Virgen como madre que reúne a toda la familia. Argüelles invitó a los asistentes a imaginar a una madre contemplando a sus hijos alrededor de la mesa en un día de fiesta para explicar el sentido del Carmen. "Ella nos ha convocado a todos y nos mira con alegría al ver a sus hijos juntos", señaló, antes de recordar que la devoción a la patrona debe traducirse en "fraternidad, apoyo mutuo y compromiso con el pueblo" durante todo el año.

El sacerdote, "emocionado por volver a casa" (está estudiando en Roma), también evocó los orígenes históricos de la celebración, recordando la construcción de la primera ermita dedicada a la Virgen del Carmen en la plaza de Les Campes, donde todavía hoy se para la procesión con el canto de la Salve. "Donde hay madre hay también hermanos", resumió, reivindicando el papel de la patrona como llave de unión de generaciones de polesos.

La danza prima ante la Virgen del Carmen / Luján Palacios

Argüelles aprovechó asimismo la eucaristía para pedir la colaboración de los fieles con la campaña de financiación de las obras de rehabilitación de la iglesia parroquial, que comparó con el cuidado de la casa común de toda la comunidad. Los trabajos se centrarán en esta fase en mejorar las paredes y eliminar humedades en las techumbres.

La iglesia estuvo llena para la misa solemne, en la que participó el coro chileno invitado al Festival Folclórico celebrado el sábado. Sus integrantes interpretaron una pieza durante la celebración y acompañaron después el desfile por las calles de Pola de Siero. La imagen de Nuestra Señora del Carmen recorrió la villa acompañada por una multitud de fieles hasta la plaza de Les Campes, donde se cantó la tradicional Salve y se lanzó una descarga de cohetes antes de regresar al templo parroquial.

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La jornada continuó con la tradicional subasta del ramu y concluyó, como manda la tradición, con la danza prima. Un baile ante la Virgen el que volvieron a mezclarse vecinos de todas las edades en uno de los momentos más emblemáticos del Carmín. El broche de oro llegará este lunes con la romería en La Sobatiella, la traca final a unos días de fiesta en la Pola que están siendo mulditudinarios.