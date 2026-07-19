Pola de Siero, entregada a la Roja en plenas fiestas del Carmín: una decena de pantallas en los bares del centro para no perder detalle
Cientos de seguidores siguen en la calle la final del Mundial envueltos en espíritu de celebración adelantada
En Pola de Siero la fiesta del Carmín se mezcla con la celebración de la final del Mundial. El resultado: un gentío enorme en la calle para seguir el encuentro entre España y Argentina en alguna de la decena de pantallas que varios establecimentos hosteleros han colocado en el exterior. Las ganas de festejar son enormes, por uno y por otro motivo. Tras cuatro días de fiesta, muchas pandillas de amigos esperaban coronar el Carmín con un gran triunfo de la selección española.
La mejor manera de seguirlo para muchos es para ello a pie de calle, alargando el tardeo a la espera de que los goles de la Roja pongan la guinda a un domingo que comenzó con misa y procesión y acaba con hordas de aficionados ataviados con la equipación oficial, dispuestos a que el festejo se alargue hasta altas horas de la noche.
Grupos de amigos y familias se han sumado a una cita inesperada, que por la coincidencia "nos ha venido fenomenal para que la fiesta sea aún mayor", como señalaban en algunas de las cuadrillas de todas las edades reunidas durante toda la tarde, "temprano para coger sitio" y con un ambiente "increíble" que, de darse bien las cosas, rematará de la mejor manera las fiestas patronales.
Con un triunfo de España, auguran algunos, "la romería de este lunes puede ser monumental". Motivos, en la capital sierense, no les faltan.
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