La senda del Nora se convierte en museo al aire libre con una ruta para "descubrir naturaleza y arte"

Hay museos que se recorren entre paredes y otros que obligan a mirar el paisaje de otra manera, y la Senda del Nora a su paso por Pola de Siero volvió a demostrar este sábado que también puede ejercer de galería al aire libre. La cuarta edición de la ruta artística organizada por la asociación cultural PolArte reunió nuevas intervenciones plásticas, música y poesía en un recorrido de varios kilómetros que, un verano más, convirtió uno de los espacios naturales más transitados en un itinerario cultural.

La propuesta comenzó con la tradicional ruta sobre ruedas: decenas de personas llegaron en bicicleta, patines o patinete hasta las instalaciones del Club Kayak Siero para recorrer la senda en una mañana nublada y de temperatura agradable, ideal para completar el trayecto. Por la tarde, el mismo itinerario volvió a llenarse de participantes, esta vez a pie, en una segunda visita guiada.

Iyán Mac Dowall, ante uno de los azulejos diseminados por la senda / Luján Palacios

Entre quienes no quisieron perderse la cita estuvieron José Barrio y su hijo, Iyán Mac Dowall, llegados desde Gijón, y para ellos ya es una tradición. «Ya vinimos más veces; préstanos mucho. Somos socios de PolArte y nos parece estupendo que aquí, en la Pola, haya estas actividades de arte urbano», explicaba el padre antes de iniciar la marcha. Desde que descubrieron la iniciativa no han dejado de repetir porque "después siempre aprovechamos para tomar unas botellas de sidra», añadía con una sonrisa. Iyán disfrutó especialmente de una ruta que combina deporte, naturaleza y la posibilidad de detenerse a contemplar cada nueva intervención.

También sobre ruedas, aunque sobre patines, completaron el recorrido Stephanie Herrero y Laura López-Fombona. «Vi que organizaban esta actividad y animé a Stephanie a venir. Arte y sobre ruedas; qué mejor manera de pasar el día», resumía Laura durante una de las paradas. Para Stephanie, además, la experiencia tuvo un componente personal porque este curso fue profesora de francés en el IES Río Nora y conocía a Noelia Blanco, fundadora de PolArte. Esta última precisamente fue la encargada de guiar la visita, deteniéndose en cada intervención para explicar el origen de las obras, el trabajo de sus autores y el diálogo que establecen con el paisaje.

Noelia Blanco, a la izquierda, explicando una de las obras de la senda / Luján Palacios

La edición de este año incorporó un importante número de obras creadas expresamente para la ocasión. Entre ellas destacan las tres piezas de Ser.y.Star, dedicadas a otras tantas mujeres convertidas en referentes desde ámbitos muy distintos: la fotógrafa Lee Miller, Lady Hamilton —a partir del célebre retrato realizado por Élisabeth Vigée Le Brun— y la actriz e inventora Hedy Lamarr.

Azulejos y homenajes

El recorrido suma también tres nuevos azulejos de Snkit, concebidos como un pequeño viaje por la infancia y la adolescencia que culmina en una personal reinterpretación de La joven de la perla. El artista intervino además uno de los bancos de la senda. Muy cerca, una original gallina de los huevos de oro invita a cualquier visitante a dejar, de forma anónima, un deseo.

Las aportaciones de Sentydo vuelven a integrarse en el entorno con un ángel, el personaje de Sin Cara, de El viaje de Chihiro, y otras intervenciones repartidas a lo largo del recorrido, como las obras de Edu Arman.

La actuación del Chinon en el río / Luján Palacios

La nómina de artistas se completa con una obra de "6P", inspirada en una canción del grupo BTS; un grabado en punta seca y collagraph realizado por Tórculo16 con motivos marinos; y un gallo de cartón firmado por María Pererodina. La organización confia además en incorporar nuevas piezas de Elena Rato, Ivor Arce y Alba Blanco Lobo, ampliando un proyecto colectivo que continúa creciendo edición tras edición.

No faltó el arte textil con lanas ni una original propuesta de "La Calentella" para recoger libros escondidos en la senda para llevar a casa y volver a compartir. Además, el recorrido también fue sonoro con sopresas como la actuación del Chino desde un recodo del Nora, o la de Les Gates Ximielgues tras la comida campestre y con el concierto de Ún de Grao antes del recorrido vespertino, mientras el poeta Daniel García Granda intercaló sus versos con las diferentes instalaciones.

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Entre la ruta de la mañana y la de la tarde, los asistentes compartieron una comida "de traje", con las aportaciones de cada uno junto al río, y participaron en varios talleres. Porque cuatro ediciones después, la ruta artística de PolArte ha dejado de ser una actividad puntual para consolidarse como una de las propuestas culturales más singulares del verano sierense, en plenas fiestas del Carmín. Durante unas horas, la Senda del Nora deja de ser únicamente un paseo junto al río para convertirse en un recorrido donde el arte, la música y la poesía encuentran un escenario poco habitual.