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Siero clausura sus talleres de impovisación teatral

El curso fue impartido por Javier Vicario y permitió a los asistentes desarrollar habilidades de expresión y escucha

Las concejalas, con los participantes

Las concejalas, con los participantes

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Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

La Casa de la Cultura de Pola de Siero acaba de clasururar sus talleres de improvisación teatral, celebrados entre el 13 y el 17 de julio bajo el título"Impro, una técnica teatral que enriquece la vida", una iniciativa gratuita dirigida a personas mayores de 16 años que utiliza esta técnica como herramienta para fomentar la creatividad, mejorar la comunicación y favorecer el encuentro entre generaciones.

El curso fue impartido por Javier Vicario y permitió a los asistentes desarrollar habilidades de expresión y escucha a través de diferentes dinámicas de improvisación, en un ambiente participativo y abierto a personas de distintas edades.

Durante una de las sesiones visitaron el taller la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, y la concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes. Ambas pudieron conocer de primera mano el desarrollo de la actividad y compartir unos momentos con las personas participantes, interesándose por la experiencia y el ambiente generado durante el curso.

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La propuesta se enmarca en la y apuesta por el teatro de improvisación como una disciplina capaz de potenciar las relaciones sociales, la creatividad y el aprendizaje compartido entre distintas generaciones.

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