Siero pone una bandera de España extra en el balcón del Ayuntamiento como gesto de apoyo a la Selección ante la final del Mundial de fútbol

Siero celebra El Carmín y tiene en el balcón del Ayuntamiento unas grandes letras con el nombre de la fiesta, además de un pañuelo azul gigante y cuatro banderas: la de España, la de Asturias, la del municipio y la europea. Pero una de ellas se repite: la española luce destacada y en solitario en uno de los ventanales de la Casa Consistorial.

El motivo no es la fiesta local, sino el apoyo que el Ayuntamiento quiere mostrar a la selección española de fútbol que este domingo disputa la final del Mundial en un evento que va a paralizar el país, con la mayor parte de la población atenta ante una pantalla de televisión.

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Esta bandera de apoyo a la Selección lleva ya varios días colocada en el balcón, primero en uno en el centro del edificio, y ahora en uno lateral tras haberse tenido que colocar las letras luminosas de las fiestas de El Carmín.