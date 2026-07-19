Siero pone una bandera de España extra en el balcón del Ayuntamiento como gesto de apoyo a la Selección ante la final del Mundial de fútbol
El Consistorio la coloca destacada en un ventanal de la fachada principal, que también luce engalanada por las fiestas de El Carmín
Siero celebra El Carmín y tiene en el balcón del Ayuntamiento unas grandes letras con el nombre de la fiesta, además de un pañuelo azul gigante y cuatro banderas: la de España, la de Asturias, la del municipio y la europea. Pero una de ellas se repite: la española luce destacada y en solitario en uno de los ventanales de la Casa Consistorial.
El motivo no es la fiesta local, sino el apoyo que el Ayuntamiento quiere mostrar a la selección española de fútbol que este domingo disputa la final del Mundial en un evento que va a paralizar el país, con la mayor parte de la población atenta ante una pantalla de televisión.
Esta bandera de apoyo a la Selección lleva ya varios días colocada en el balcón, primero en uno en el centro del edificio, y ahora en uno lateral tras haberse tenido que colocar las letras luminosas de las fiestas de El Carmín.
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