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Arranca la romería de Asturias: el desfile del Carmín de los campeones sube hacia La Sobatiella

La alegría por la victoria en el Mundial se hace notar en la gran fiesta de Pola de Siero

El Carmín de los campeones: así suben los romeros hacia La Sobatiella

El Carmín de los campeones: así suben los romeros hacia La Sobatiella

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Nacho Blanco/Lucía Rodríguez

Pola de Siero

Al ritmo de las charangas y con una alegría incontenible. Así fue como dio comienzo el día grande de las fiestas polesas: el Carmín arrancó con fuerza con la subida desde Les Campes hacia La Sobatiella, con una comitiva multitudinaria y en la que, como no podía ser de otra manera no faltaron referencias a la victoria, anoche, de la Selección española, flamante campeona del mundo.

Al grito de "Campeones oé, oé, oé", la Charanga New Paentamala fue liderando la marcha, seguidos de la Charanga Picante, de la Élite y de la Fanfarría Pepe El Chelo y sus marchosos. Todas ellas abrieron paso al plato fuerte del desfile, el Grupo "Los Cascaos" de Pola de Siero, que fueron los que más "gaita" dieron gracias a su marea de camisetas blancas y pañuelos azules.

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De este modo sube la comitiva al prau de la fiesta, donde desde las tres de la tarde están entrando miles de personas procedentes de todos los puntos de Asturias para participar en esta gran fiesta.

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