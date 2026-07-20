Cientos de romeros toman el prau del Carmín y comienza la fiesta en La Sobatiella
La celebración se prolonga en este punto hasta la medianoche, momento en que seguirá en el centro de la Pola
Nacho Blanco / Lucía Rodríguez
Romeros por cientos llegan a La Sobatiella para iniciar la gran fiesta del Carmín en el prau. De nuevo este año está prohibido introducir bebidas de alta graduación, pero sí se puede acceder con bebida como sidra, lo que más se ve entre los grupos de amigos y pandillas que entran ya en el recinto en el que la celebración se va a prolongar hasta aproximadamente la medianoche, cuando se apagarán las luces para que la cita prosiga en el centro de la Pola.
Empanadas, bollos, cestas con la merienda-cena para acompañar a los culetes de sidra son ya protagonistas del paisaje de la celebración, además de muchas camisetas blancas y pañuelos azules. Y banderas de España con menciones a la selección que se trae a casa la copa del mundo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El comercio de Pola de Siero que no pasa de moda y resiste con surtido de buenas marcas: 'Hay que saber adaptarse, ofrecemos cosas distintas
- Detienen en un polígono de Siero a un hombre reclamado por nueve juzgados y que ya ha ingresado en prisión
- Más de 50.000 vehículos al día por la 'rotonda del mapamundi', que ya está terminada: 'Merece la pena verla y sobre todo de noche
- El centro de escalada de Lugones creará 30 puestos de trabajo y la selección empieza ya: así se puede optar a uno de los empleos
- Todo listo para la romería de Asturias: lo que hay que saber para coger sitio en el prau del Carmín de la Pola
- Autobuses para El Carmín de la Pola: refuerzo de servicios y búhos para disfrutar sin preocupaciones de la romería de Asturias
- Licencia para la obra del nuevo Centro de Educación de Personas Adultas, que ubicará en el colegio de La Ería, en Lugones, tras adecuar una zona de bajos
- La faba resiste en Argüelles con las empresas de los últimos productores, solo cuatro de los más de veinte que llegó a tener la parroquia de Siero