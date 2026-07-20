Cientos de romeros toman el prau del Carmín y comienza la fiesta en La Sobatiella

Romeros por cientos llegan a La Sobatiella para iniciar la gran fiesta del Carmín en el prau. De nuevo este año está prohibido introducir bebidas de alta graduación, pero sí se puede acceder con bebida como sidra, lo que más se ve entre los grupos de amigos y pandillas que entran ya en el recinto en el que la celebración se va a prolongar hasta aproximadamente la medianoche, cuando se apagarán las luces para que la cita prosiga en el centro de la Pola.

Empanadas, bollos, cestas con la merienda-cena para acompañar a los culetes de sidra son ya protagonistas del paisaje de la celebración, además de muchas camisetas blancas y pañuelos azules. Y banderas de España con menciones a la selección que se trae a casa la copa del mundo.