Todo listo en Pola de Siero para El Carmín de la victoria en el Mundial: La Sobatiella abre a las 15.00 horas para empezar a acoger a los romeros

La Pola amanece este lunes todavía con los ecos de la fiesta por la victoria de España en el Mundial, que prolongó la celebración en las calles hasta la madrugada, pero preparada para su gran cita del Carmín. En la capital de Siero la alborada de gaita y tambor anuncian desde las diez de la mañana que todo está listo para la romería de Asturias invitando a salir para disfrutar del ambiente del vermú.

Este año La Sobatiella abre de 10.00 a 13.00 horas para que familias y grupos de amigos cojan sitio para la tradicional merienda en el prau, como manda la tradición. Es decir, será el momento para que los polesos coloquen enseres, mesas, sillas y neveras y todo quede listo para la tarde. Después de las 13.00 se cerrará el prau y ya no se volverá a abrir hasta las 15.00 horas.

La tradicional subida al prau con el desfile de romeros y charangas, uno de los momentos álgidos de la fiesta, se inicia a las 17.00 horas. En el prau se podrá permanecer hasta la medianoche, momento en que se apagarán las luces de La Sobatiella y la fiesta continuará en el centro de la Pola.

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De nuevo este año no está permitida la entrada de bebidas alcohólicas del alta graduación, si bien sí se permite la de sidra, cerveza o vino. Hay seguridad y un plan de prevención y control que implica a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local y otros medios para garantizar el buen desarrollo de la fiesta y que todos puedan disfrutarla sin incidentes.