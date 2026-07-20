Miles de personas en el Carmín de la Roja: una multitud se entrega a una fiesta con "superestrella" en la Pola

Celebración por partida doble en la capital de Siero. Miles de personas disfrutan esta tarde de la tradicional reunión en La Sobatiella para festejar El Carmín. No son solo los polesos, familias que ya desde por la mañana tienen acotado su espacio y colocadas mesas, sillas, neveras, abundante comida y bebida. También son la multitud que procede de distintos puntos de la región y acude en masa a esta cita tan especial.

Sean de dentro de la Pola o de fuera, todos tienen este lunes dos cosas básicas en común: ganas de disfrutar un año más de la romería de Asturias y, a la vez, hacerlo además del buen ánimo y el orgullo de país que deja la victoria de la Selección Española de fútbol, recién proclamada campeona del mundo.

Se vieron como siempre todo tipo de banderas en el prau, de Siero, de Asturias y de España, pero en el caso de estas últimas en varias se apreció que llevaban la doble estrella que acredita a la Roja como titular del logro de sumar dos campeonatos del mundo.

El Carmín de la Pola, en imágenes / Luisma Murias

El cántico de "Campeones, campeones, oé, oé, oé" o el del popular tema "We are the champions" se coreó en numerosas ocasiones a la llegada a La Sobatiella, donde el ambiente es ya un espectáculo de alegría, color y felicidad por una fiesta que nunca defrauda y un triunfo futbolístico que deja un gran sabor de boca.

Buena cuenta se da esta tarde de empanadas, bollos preñaos, tortilla, embutidos, filetes empanaos y las muchas viandas que llenan las mesas de las fiestas de prau como esta del Carmín.

Familias y grupos de amigos de la Pola ocupan una zona de La Sobatiella. Los más jóvenes, muchos de ellos llegados de fuera de Siero, se juntan de pie disfrutando de una sidra y de la buena compañía de amigos en otro punto donde tradicionalmente se concentran quienes llegan en autobuses y transporte público para pasar una jornada inolvidable, este año por doble motivo, con el subidón de la victoria de la Roja todavía bien fresco.

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No falta entre la música que se canta o se escucha en el prau el que ha sido uno de los grandes temas que ha acompañado a España en este mundial, el archiconocido "Superestrella" de Aitana.