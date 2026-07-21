La resaca del Carmín de la Pola: sopladores y palas para recoger montones de basura, buscadores de "tesoros" olvidados y hasta atrapa botellas para revenderlas
Decenas de operarios se han desplegado para recoger las toneladas de desperdicios acumulados en la romería
La fiesta del Carmín bate récords cada año de asistencia y barullo. Y también deja todos los años una estampa singular en los praos de la Sobatiella cada martes por la mañana, tras el paso de miles de romeros en la monumental jira del lunes. Plásticos, botellas, botes de bebida, papeles y restos de comida se amontonaban a primera hora de la mañana a lo largo y ancho de los prados, también en los caminos adyacentes y en el recinto del mercado.
Decenas de trabajadores se desplegaron por la Sobatiella con sopladores y palas para juntar los desperdicios y proceder a su retirada: todos los contenedores distribuidos por la romería se quedaron pequeños y fue necesario hacer grandes montones para cargalos con medios mecánicos.
Los más madrugadores peinaron el prado en busca de "tesoros" olvidados, y hubo quienes recogieron botellas en sacos para revender y reciclar: hicieron el agosto durante toda la mañana, y la previsión es que las labores de limpieza se alarguen hasta este miércoles.
En los arcenes de la carretera aún había coches aparcados en solitario a mediodía de este martes, y algún romero descansaba plácidamente a pie de coche, tumbado a la larga en la cuneta con el sombrero y el pañuelo puesto. Los restos de una jornada larga y animada, que a pesar de todo fue tranquila: las intervenciones de la Cruz Roja en el prado se redujeron a 55 (el año pasado fueron 81), y no fue necesario realizar traslados.
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