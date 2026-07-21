Envejecimiento activo con "Siero Acompaña": sesión de bailoterapia y tardeo musical en el parque Alfonso X de la Pola

Sesión de psicomotricidad musical (bailoterapia) abierta a personas de todas las edades, en la que la música y el movimiento "servirán como herramienta para favorecer la convivencia, el bienestar y la participación social". Es la propuesta del Ayuntamiento, dentro del programa municipal Siero Acompaña, para el próximo viernes, 24 de julio, a las 18.00 horas, en el Parque Alfonso X El Sabio.

La concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes, presentó esta mañana la iniciativa, un "tardeo musical", y destacó que, al igual que otras actividades de este programa, "busca fomentar el envejecimiento activo, el encuentro entre generaciones y la lucha contra la soledad no deseada".

Santianes animó a los vecinos a participar y destacó que "queremos que este tardeo sea un punto de encuentro para personas de todas las edades, un espacio donde disfrutar de la música, hacer ejercicio de una forma divertida y compartir tiempo con los demás".

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La edil incidió en la importancia del programa Siero Acompaña, "que desarrolla actividades destinadas a promover el envejecimiento activo, fortalecer las relaciones sociales y prevenir situaciones de soledad no deseada entre la población del concejo".