La Pola cierra un Carmín "muy positivo" con un descenso importante de incidencias registradas en el prau de la Sobatiella

Las fiestas del Carmín de Pola de Siero han concluido con un balance "muy satisfactorio" por parte del Ayuntamiento, de los cuerpos de seguridad y de los servicios sanitarios, que coinciden en destacar el éxito organizativo de una edición marcada por la enorme afluencia de público durante todo el fin de semana y, especialmente, en la multitudinaria romería del lunes. Pese a la gran concentración de personas tanto en los praos de La Sobatiella como en el casco urbano, la celebración transcurrió con normalidad, sin incidentes de gravedad y con un descenso de las asistencias sanitarias respecto a años anteriores.

El alcalde de Siero, Ángel García, puso el acento en el "comportamiento ejemplar" de los asistentes y en la coordinación de todos los dispositivos desplegados para garantizar la seguridad. El regidor comenzó agradeciendo el trabajo realizado por la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y todos los profesionales que durante los días de fiesta trabajaron para que miles de personas pudieran disfrutar del Carmín "con tranquilidad y normalidad".

García destacó que esta edición ha estado marcada por una asistencia masiva de público, favorecida por varios factores. Además de la tradicional celebración del Carmín, la coincidencia con la final del Mundial de fútbol convirtió el fin de semana en un importante foco de atracción de visitantes, a lo que se sumó la programación festiva y el buen tiempo que hizo durante todos los días de fiesta.

"Ha sido un gran Carmín", resumió el alcalde, quien aseguró que Pola de Siero permaneció "hasta arriba de gente" durante prácticamente todo el fin de semana. Y a pesar de esa elevada afluencia, el balance es especialmente positivo porque no se registraron sucesos de gravedad. El alcalde destacó que, en líneas generales, los asistentes mantuvieron un comportamiento "muy bueno" y que el ambiente fue de convivencia durante toda la celebración.

Dos denuncias

De todo ello dan fe los datos aportados por las fuerzas y cuerpos de seguridad. El inspector jefe de la Comisaría de Policía Nacional de Pola de Siero, Manuel Alberto Aragón, explicó que el dispositivo estuvo integrado por 63 agentes pertenecientes a distintas unidades especializadas. En el operativo participaron efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Intervención Policial (UIP), Brigada Móvil, Guías Caninos, la Unidad de Drones, el helicóptero de la Jefatura Superior de Policía de Asturias y los agentes de la propia Comisaría de Siero.

La multitud en la Pola, antes de salir hacia el prau / Luisma Murias / Luisma Murias

La mayor parte de las intervenciones realizadas por la Policía Nacional estuvieron relacionadas con asistencias humanitarias, prestando apoyo en casos de intoxicaciones etílicas, personas indispuestas o lesionadas en el prau, facilitando además el acceso de los equipos sanitarios cuando fue necesario.

En el ámbito de la seguridad ciudadana únicamente se registraron dos peleas, una en la Sobatiella y otra en la Plaza de Les Campes. De momento, únicamente consta una denuncia por lesiones derivada de una de esas reyertas y la denuncia por la pérdida de una cartera, si bien la Policía recuerda que en los próximos días todavía pueden presentarse denuncias por extravíos de teléfonos móviles u otros efectos personales, algo habitual tras este tipo de celebraciones multitudinarias. El inspector jefe calificó el dispositivo como un éxito y subrayó que se cumplió el objetivo principal: la celebración de la fiesta "con normalidad".

Peticiones de información

Por su parte, el comisario jefe de la Policía Local de Siero, Iván Fernández, detalló que durante la tarde y la noche del lunes, momento de mayor afluencia de público, el dispositivo municipal estuvo integrado por 15 agentes. Durante ese periodo la central policial recibió un total de 47 llamadas, y la mayor parte estuvieron relacionadas con consultas sobre cortes de tráfico, regulación de la circulación y horarios de finalización de las actividades festivas. Además, se registraron diez intervenciones relacionadas con seguridad ciudadana, aunque ninguna de ellas revistió especial gravedad.

También se realizaron actuaciones relacionadas con la gestión del tráfico y la retirada de algunos vehículos estacionados incorrectamente, ocho intervenciones de apoyo sanitario y una decena de incidencias menores que finalmente quedaron resueltas sin consecuencias relevantes. Fernández destacó además la coordinación permanente mantenida con la Policía Nacional durante toda la jornada, lo que permitió resolver con rapidez las distintas incidencias.

Cortes

Uno de los datos más positivos del balance corresponde al dispositivo sanitario instalado por Cruz Roja en el acceso a los praos de La Sobatiella. Su responsable, Matías Amaro Fonseca, destacó que las intervenciones sanitarias continúan descendiendo de manera constante durante los últimos cinco años, una tendencia que atribuyó tanto a la mejora de la organización como a las campañas preventivas desarrolladas por el Ayuntamiento y los cuerpos de seguridad. En esta edición se contabilizaron 56 asistencias sanitarias, una cifra inferior a la registrada el año anterior (con más de 80) y muy alejada de las más de cien intervenciones que eran habituales hace una década.

El detalle de las atenciones realizadas refleja que los cortes fueron la causa más frecuente, con un total de 20 casos. Además, se atendieron 19 traumatismos, picaduras y otras lesiones leves, diez intoxicaciones etílicas, dos casos de irritación ocular provocada por espuma, dos crisis de ansiedad, dos quemaduras y un traumatismo derivado de una agresión.

Del total de personas atendidas únicamente cuatro precisaron traslado sanitario: dos por intoxicación etílica, una por quemaduras y otra por el traumatismo sufrido durante la agresión registrada al final de la jornada. Fonseca destacó especialmente la disminución de los cortes, que históricamente constituían una de las principales causas de asistencia durante la Jira. Explicó que la mayor concienciación ciudadana, las campañas de prevención y las recomendaciones para utilizar un calzado adecuado están dando resultado y contribuyen a reducir las lesiones.

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En este contexto, el alcalde volvió a dejar claro el compromiso municipal con la continuidad de las fiestas. García aseguró que mientras continúe al frente del Ayuntamiento el Carmín seguirá celebrándose, "exista o no una sociedad de festejos que asuma su organización". El regidor reconoció que sería deseable contar con una entidad estable que permitiera planificar la programación con mayor antelación, ya que la organización de unas fiestas de estas dimensiones requiere meses de preparación y numerosas contrataciones previas. No obstante, insistió en que esa circunstancia no pondrá en riesgo la celebración del Carmín, ya que "el Ayuntamiento seguirá asumiendo su organización siempre que sea necesario", recalcó.