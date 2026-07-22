La Pola concentra inversiones municipales en obras por valor de casi ocho millones de euros: "Es la cifra más alta de la historia en un mismo momento"

Comienzan las obras de la segunda fase de la renovación de los accesos a Pola de Siero por el noroeste, es decir, desde la zona del entronque con la Autovía Minera. El proyecto cuenta con un presupuesto de 769.524 euros y un plazo de ejecución de cinco meses y los trabajos se centrarán en la calle Capitán General Gutiérrez Mellado y en el área de la glorieta de la Plaza de la Paz. La actuación está dirigida a mejorar la movilidad y la accesibilidad, reordenar el tráfico, ampliar las aceras e implantar nuevo mobiliario urbano y arbolado.

El alcalde, Ángel García, "Cepi", aprovechó el acto del inicio de la intervención en la zona para hacer balance de la inversión municipal que hay movilizada actualmente en la Pola y que asciende a casi 8 millones de euros. Esta suma corresponde a los proyectos en marcha del Parque de La Reconquista, la Avenida de Gijón, los muros de los chalés de Alcalde Parrondo, la cubierta del Palacio del Marqués de Santa Cruz, la pérgola del Parque Alfonso X, otras pequeñas iniciativas y esta recién iniciada de Gutiérrez Mellado. "Es la cifra más alta de la historia en un mismo momento en Pola de Siero", incidió el regidor.

García visitó el comienzo de los trabajos este miércoles, acompañado por la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, y por el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad. El Alcalde recordó que el objetivo de esta segunda fase de las obras es completar la modernización de la zona y "adaptarla a los nuevos criterios urbanísticos aplicados en otras áreas del núcleo urbano, como las recientes actuaciones en la calle Celleruelo y la avenida de Noreña, unificando de este modo el acceso noroeste a la capital del concejo".

Las obras incluyen la reordenación del tráfico con un único carril de circulación, la ampliación de aceras hasta 2,25 metros, la creación de nuevos pasos de peatones sobreelevados, la mejora de la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas y la creación de zonas verdes, arbolado y mobiliario urbano.

Según explicó el alcalde, también se renovarán las redes de saneamiento y alumbrado público, que pasará a contar con luminarias led, y se instalarán elementos para limitar la velocidad en la zona a 30 kilómetros por hora.

El proyecto de renovación de los accesos a Pola de Siero por el noroeste está cofinanciado por la Unión Europea-Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

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La primera fase de esta actuación supuso una inversión superior a los 1,7 millones de euros y la renovación integral de un tramo de la calle Celleruelo, desde su inicio hasta la glorieta del camino de Santiago, otro de la carretera a Noreña y su entronque con la avenida de Noreña, así como la glorieta que conecta con la avenida Quico Lemus.