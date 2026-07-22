Nunca es tarde para el Carmín: Estrella Alonso, de 98 años, lo descubrió hace tres y no falla, "está todo el año pensando en la fiesta"

Hay celebraciones que no entienden de edades nii de generaciones; solo de ganas de compartir un día de romería. Y pocas historias lo reflejan mejor que la de Estrella Alonso Suárez, que a sus 98 años se ha convertido en una de las romeras más entrañables del Carmín. Quienes la conocen aseguran que ya no conciben la fiesta sin ella, y este lunes volvió a demostrar por qué se ha ganado un lugar privilegiado en el prau de la Sobatiella.

La vecina de Sotrondio regresó a la gran romería polesa arropada por cerca de una treintena de familiares y amigos que forman una peña creada expresamente en su honor. No es una cuadrilla cualquiera: nació después de que Estrella acudiera por primera vez al Carmín y quedara completamente prendada del ambiente. «Le gustó tanto que ahora no se pierde una», resumían entre risas sus allegados mientras la observaban disfrutar, instalada en el centro del grupo como la auténtica protagonista de la jornada.

La historia comenzó casi por casualidad. Unas amistades de Pola de Siero la animaron a acercarse a la romería y aquella primera visita bastó para convertir el lunes después del Carmen en una fecha marcada en rojo en su calendario. Desde entonces, el Carmín es una cita ineludible para ella. «Lleva todo el año hablando de la fiesta, preguntando cuánto queda y deseando que llegue el día. Lo único que pide es que haga buen tiempo para poder venir», cuentan los suyos.

Carteles

El cariño que despierta entre la familia y los amigos ha ido creciendo al mismo ritmo que su entusiasmo por la romería. Tanto que este año la peña decidió dar un paso más y estrenar carteles con el nombre de Estrella para identificar oficialmente al grupo. Un pequeño homenaje que ella recibió encantada y que convirtió su rincón del prau en uno de los más fotografiados por quienes se acercaban a saludarla.

Vestida con la inseparable camiseta blanca y el pañuelo azul, reglamentarios en la fiesta, Estrella vivió la jornada con la misma intensidad que cualquier romero. Aunque una afonía le impidió arrancar el día cantando como acostumbra, nadie dudaba de que acabaría sumándose al repertorio. «Canta y baila lo que le echen», aseguraban sus sobrinos. Y no se equivocaban. Conforme avanzó la tarde y el ambiente fue ganando temperatura, terminó animándose a entonar algunas canciones, aunque fuera con la voz tomada, sin perder en ningún momento la sonrisa.

La energía tampoco le falló cuando llegó la hora de la merienda. Compartió mesa con el resto de la pandilla, disfrutó de las viandas como una más y, cuando aparecieron los postres, dio buena cuenta de las tradicionales casadiellas, imprescindibles en cualquier buena fiesta de prau. «Tiene muy buen saque», bromeaban entre los suyos, orgullosos de verla disfrutar de la jornada con la misma ilusión que el primer día.

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Soltera y residente desde siempre en Sotrondio, Estrella ha encontrado en el Carmín mucho más que una romería. Ha descubierto un lugar al que regresar cada verano, un grupo que la espera con los brazos abiertos y una tradición que ya siente como propia. Ella es el mejor ejemplo de que el espíritu de esta fiesta no entiende de fechas de nacimiento ni de cifras en el carné de identidad.