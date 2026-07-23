El arquitecto Jorge de Couto Andrés se incorpora a la sección de licencias del Ayuntamiento de Siero

El Ayuntamiento de Siero incorpora al arquitecto Jorge de Couto Andrés a su plantilla. Tomó posesión esta semana de su cargo, a la sección de licencias del Consistorio.

El alcalde, Ángel García, le ha saludado en su despacho con motivo de su incorporación al Ayuntamiento, como suele ser habitual cuando llegan nuevas incoporaciones a la plantilla municipal.