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El arquitecto Jorge de Couto Andrés se incorpora a la sección de licencias del Ayuntamiento de Siero

Tomó posesión de su cargo esta semana

Jorge de Couto Andrés, con el alcalde Ángel García.

Jorge de Couto Andrés, con el alcalde Ángel García. / A. S.

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P. T.

Pola de Siero

El Ayuntamiento de Siero incorpora al arquitecto Jorge de Couto Andrés a su plantilla. Tomó posesión esta semana de su cargo, a la sección de licencias del Consistorio.

El alcalde, Ángel García, le ha saludado en su despacho con motivo de su incorporación al Ayuntamiento, como suele ser habitual cuando llegan nuevas incoporaciones a la plantilla municipal.

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