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Meres acoge el Campus Internacional de Pádel del 26 de julio al 1 de agosto

Participarán 38 jugadores de entre 10 y 20 años y procedentes de distintos países

Por la izquierda, el edil Jesús Abad, Pablo Álvarez y Toño Migoya, patrocinadores, Gabriel García, presidente del Club Deportivo Pádel Tech, y Cristian Riesgo, Ian García y Sergio Álvarez, participantes, durante la presentación.

Por la izquierda, el edil Jesús Abad, Pablo Álvarez y Toño Migoya, patrocinadores, Gabriel García, presidente del Club Deportivo Pádel Tech, y Cristian Riesgo, Ian García y Sergio Álvarez, participantes, durante la presentación. / A. S.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

Meres acogerá un Campus Internacional de Pádel con el que colabora el Patronato Municipal de Deportes. Tendrá lugar del 26 de julio al 1 de agosto, en las instalaciones de FutsaMeres, aunque también se desarrollarán algunas actividades complementarias en Gijón y Oviedo.

Tal y como explicó el edil de Deportes, Jesús Abad, durante la presentación del evento, participarán 38 jugadores y jugadoras con edades comprendidas entre los 10 y los 20 años. El campus contará con participantes de distintos países como Inglaterra, Rusia, México y España.

Entre los representantes nacionales habrá deportistas llegados desde Madrid, Barcelona, Valencia, Extremadura, Castilla y León y otras comunidades autónomas. Entre los asistentes se encontrarán asimismo campeones del Mundo y de Europa con la selección española, además de campeones de Asturias, Madrid, Valencia y Castilla y León.

Durante la semana se desarrollarán entrenamientos específicos de técnica, táctica, preparación física y situaciones de juego, organizados en doble turno de mañana y tarde. La programación deportiva se complementará con actividades de ocio y tiempo libre.

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El evento está organizado por el Club Deportivo Básico Pádel Tech. Los interesados en participar se pueden poner en contacto con la entidad.

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