Meres acoge el Campus Internacional de Pádel del 26 de julio al 1 de agosto
Participarán 38 jugadores de entre 10 y 20 años y procedentes de distintos países
Meres acogerá un Campus Internacional de Pádel con el que colabora el Patronato Municipal de Deportes. Tendrá lugar del 26 de julio al 1 de agosto, en las instalaciones de FutsaMeres, aunque también se desarrollarán algunas actividades complementarias en Gijón y Oviedo.
Tal y como explicó el edil de Deportes, Jesús Abad, durante la presentación del evento, participarán 38 jugadores y jugadoras con edades comprendidas entre los 10 y los 20 años. El campus contará con participantes de distintos países como Inglaterra, Rusia, México y España.
Entre los representantes nacionales habrá deportistas llegados desde Madrid, Barcelona, Valencia, Extremadura, Castilla y León y otras comunidades autónomas. Entre los asistentes se encontrarán asimismo campeones del Mundo y de Europa con la selección española, además de campeones de Asturias, Madrid, Valencia y Castilla y León.
Durante la semana se desarrollarán entrenamientos específicos de técnica, táctica, preparación física y situaciones de juego, organizados en doble turno de mañana y tarde. La programación deportiva se complementará con actividades de ocio y tiempo libre.
El evento está organizado por el Club Deportivo Básico Pádel Tech. Los interesados en participar se pueden poner en contacto con la entidad.
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