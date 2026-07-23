Retiran más de cuatro toneladas de desperdicios del prau del Carmín, donde este jueves aún siguen recogiendo basura
Cogersa realiza las labores de limpieza de La Sobatiella, donde se reunieron unas 50.000 personas
S. A.
Con sopladores y palas, así se han recogido 4,26 toneladas de residuos en los praos de la Sobatiella tras la multitudinaria romería del Carmín el pasado lunes en Pola de Siero. Los trabajos para limpiar la zona, caminos adyacentes y el recinto del mercado que realiza Cogersa comenzaron el pasado martes a primera hora de la mañana y aún continúan este jueves, por lo que la cifra puede aumentar ligeramente, ya que el grueso de los desperdicios han sido ya retirados.
Pese a la cantidad de contenedores instalados a lo largo y ancho de la finca del Carmín para favorecer su uso, la cantidad de romeros, se estima que se pudieron concentrar alrededor de 50.000 personas, según las previsiones del dispositivo de seguridad de la Policía Nacional, provocó que se quedasen pequeños, aunque los asistentes hicieron montones en los alrededores de los cubos para facilitar su recogida.
Las labores para dejar la Sobatiella como si no hubiera pasado ni un alma por allí el pasado lunes finalizarán este jueves después de tres jornadas de intensas labores por parte de los operarios de Cogersa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El comercio de Pola de Siero que no pasa de moda y resiste con surtido de buenas marcas: 'Hay que saber adaptarse, ofrecemos cosas distintas
- Miles de personas en el Carmín de la Roja: una multitud se entrega a una fiesta con 'superestrella' en la Pola
- Más de 50.000 vehículos al día por la 'rotonda del mapamundi', que ya está terminada: 'Merece la pena verla y sobre todo de noche
- Los primeros del Carmín se pegan el madrugón tras la resaca del Mundial: 'Es clave venir pronto al prau para coger sitio con sombra
- El centro de escalada de Lugones creará 30 puestos de trabajo y la selección empieza ya: así se puede optar a uno de los empleos
- La resaca del Carmín de la Pola: sopladores y palas para recoger montones de basura, buscadores de 'tesoros' olvidados y hasta atrapa botellas para revenderlas
- La Pola cierra un Carmín 'muy positivo' con un descenso importante de incidencias registradas en el prau de la Sobatiella
- Licencia para la obra del nuevo Centro de Educación de Personas Adultas, que ubicará en el colegio de La Ería, en Lugones, tras adecuar una zona de bajos