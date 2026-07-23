Retiran más de cuatro toneladas de desperdicios del prau del Carmín, donde este jueves aún siguen recogiendo basura

Con sopladores y palas, así se han recogido 4,26 toneladas de residuos en los praos de la Sobatiella tras la multitudinaria romería del Carmín el pasado lunes en Pola de Siero. Los trabajos para limpiar la zona, caminos adyacentes y el recinto del mercado que realiza Cogersa comenzaron el pasado martes a primera hora de la mañana y aún continúan este jueves, por lo que la cifra puede aumentar ligeramente, ya que el grueso de los desperdicios han sido ya retirados.

Pese a la cantidad de contenedores instalados a lo largo y ancho de la finca del Carmín para favorecer su uso, la cantidad de romeros, se estima que se pudieron concentrar alrededor de 50.000 personas, según las previsiones del dispositivo de seguridad de la Policía Nacional, provocó que se quedasen pequeños, aunque los asistentes hicieron montones en los alrededores de los cubos para facilitar su recogida.

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Las labores para dejar la Sobatiella como si no hubiera pasado ni un alma por allí el pasado lunes finalizarán este jueves después de tres jornadas de intensas labores por parte de los operarios de Cogersa.