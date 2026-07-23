Robótica y programación, impresión 3D o corte láser, entre las disciplinas del Campus Tecnológico Siero 4STEAM

Formar a los jóvenes en robótica y programación, impresión 3D y corte láser, prototipado y diseño, creatividad, trabajo en equipo, o propuestas de ocio tecnológico como Hado (deporte electrónico en realidad aumentada). Es uno de los objetivos fundamentales del Campamento Tecnológico Siero 4STEAM, con el que colabora el Ayuntamiento y que se desarrollará del 31 de agosto al 4 de septiembre, dirigido a participantes de edades comprendidas entre los 10 y 16 años.

Habrá 100 plazas disponibles, tal y como explicó este jueves la edil de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, durante la presentación del evento. La sede será la plaza cubierta de Pola de Siero, en horario de 9.00 a 14.00 horas, aunque habrá un servicio de "madrugadores", desde las ocho de la mañana, y otro de salida tardía, que permitirá quedarse hasta las tres de la tarde. Las inscripciones se abrirán el próximo lunes, 27 de julio, a las nueve de la mañana, a través de la web del Ayuntamiento de Siero.

"Es un orgullo presentar este campamento, para nuestros jóvenes de entre 10 y 16 años, que va a ser gratuito para los usuarios gracias a una subvención del Principado", señaló la concejala, que explicó también que los participantes elaborarán además un proyecto que tendrán que presentar al público en general, prioritariamente a sus familias, al término de los distintos talleres.

Por su parte, Diego Pastrana, de la empresa organizadora, destacó que esta iniciativa se desarrolla gracias a una subvención de la Consejería de Ciencia e Innovación, y a través de un programa que se llama "Asturias for STEAM".

"Les vamos a plantear un reto, se van a poner por equipos, y la idea es hacer 10 equipos de 10 jóvenes, de 10 a 16 años, en el que tienen que, durante toda la semana, realizar el proyecto para luego, a la finalización, el viernes, presentarlo a familias o a usuarios que pasen por la plaza. Actividades va a haber un poquito de todo, la idea es que desarrollen un prototipo desde cero. Y vamos a hacer robótica, programación, impresión 3D, corte láser, todo tipo de actividades STEAM", añadió.

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"STEAM" es el acrónimo en inglés compuesto por las primeras letras de Science (Ciencia), Technology (Tecnología), Engineering (Ingeniería), Arts (Arte) y Mathematics (Matemáticas).