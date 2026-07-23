Robótica y programación, impresión 3D o corte láser, entre las disciplinas del Campus Tecnológico Siero 4STEAM
La iniciativa, gratuita, tendrá 100 plazas y está dirigida a jóvenes de entre 10 y 16 años
Formar a los jóvenes en robótica y programación, impresión 3D y corte láser, prototipado y diseño, creatividad, trabajo en equipo, o propuestas de ocio tecnológico como Hado (deporte electrónico en realidad aumentada). Es uno de los objetivos fundamentales del Campamento Tecnológico Siero 4STEAM, con el que colabora el Ayuntamiento y que se desarrollará del 31 de agosto al 4 de septiembre, dirigido a participantes de edades comprendidas entre los 10 y 16 años.
Habrá 100 plazas disponibles, tal y como explicó este jueves la edil de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, durante la presentación del evento. La sede será la plaza cubierta de Pola de Siero, en horario de 9.00 a 14.00 horas, aunque habrá un servicio de "madrugadores", desde las ocho de la mañana, y otro de salida tardía, que permitirá quedarse hasta las tres de la tarde. Las inscripciones se abrirán el próximo lunes, 27 de julio, a las nueve de la mañana, a través de la web del Ayuntamiento de Siero.
"Es un orgullo presentar este campamento, para nuestros jóvenes de entre 10 y 16 años, que va a ser gratuito para los usuarios gracias a una subvención del Principado", señaló la concejala, que explicó también que los participantes elaborarán además un proyecto que tendrán que presentar al público en general, prioritariamente a sus familias, al término de los distintos talleres.
Por su parte, Diego Pastrana, de la empresa organizadora, destacó que esta iniciativa se desarrolla gracias a una subvención de la Consejería de Ciencia e Innovación, y a través de un programa que se llama "Asturias for STEAM".
"Les vamos a plantear un reto, se van a poner por equipos, y la idea es hacer 10 equipos de 10 jóvenes, de 10 a 16 años, en el que tienen que, durante toda la semana, realizar el proyecto para luego, a la finalización, el viernes, presentarlo a familias o a usuarios que pasen por la plaza. Actividades va a haber un poquito de todo, la idea es que desarrollen un prototipo desde cero. Y vamos a hacer robótica, programación, impresión 3D, corte láser, todo tipo de actividades STEAM", añadió.
"STEAM" es el acrónimo en inglés compuesto por las primeras letras de Science (Ciencia), Technology (Tecnología), Engineering (Ingeniería), Arts (Arte) y Mathematics (Matemáticas).
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