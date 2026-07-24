Ayudas de hasta 840 euros para las facturas de electricidad, gas o consumos energéticos de otro tipo: Siero abre el plazo para realizar las solicitudes

Ayudas de hasta 840 euros para las familias que no dispongan de recursos suficientes para afrontar los gastos de electricidad, gas, carbón, leña o gasóleo. Un año más, el Ayuntamiento de Siero abre el plazo para solicitar este apoyo dirigido a unidades familiares cuyos miembros estén empadronados en el municipio y cuya situación de ingresos se ajusten a la que establece la convocatoria.

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, explicó las características y requisitos a cumplir para acceder a estas ayudas económicas en concepto de garantía energética.

La línea cuenta con una dotación inicial de 12.000 euros, ampliable en otros 78.000 euros una vez recibida la subvención correspondiente del Principado de Asturias, por lo que podrá alcanzar un presupuesto total de 90.000 euros.

El objeto de esta convocatoria es garantizar "que las personas o unidades familiares que carezcan de recursos suficientes puedan afrontar los gastos de los suministros energéticos de su vivienda habitual y evitar situaciones de pobreza energética".

Las ayudas podrán destinarse al pago de electricidad, gas, carbón, leña y gasóleo, así como al alta de suministros energéticos tras un corte de energía. Fernández explicó que las cuantías máximas oscilan entre los 600 y los 840 euros, en función del número de miembros de la unidad de convivencia.

Así, en el que caso de unidades familiares de un solo miembro la cantidad máxima a percibir es de 600 euros. Sube hasta 660 en el caso de dos miembros, y a los 720 si está compuesta por tres personas.

Cuando se trate de 4 miembros en la unidad familiar, la suma de la ayuda puede ascender a un tope de 780 euros, y en el caso de 5 o más miembros llegar a los 840 euros. La cuantía concreta de cada ayuda se determinará en función de los gastos justificados por la persona solicitante.

En lo que respecta a los requisitos para acceder a estas ayudas, pueden solicitarlas las personas mayores de edad o emancipadas, y las unidades familiares empadronadas en el término municipal de Siero que carezcan de recursos suficientes. Así, se establecen unos límites máximos de ingresos brutos anuales familiares, calculados en función del Salario Mínimo Interprofesional.

En casos de un único miembro de la unidad familiar, para solicitar la ayuda no deben excederse los 17.094 euros brutos anuales. Si hay dos miembros, no pueden sobrepasar los 18.803,40 euros y si son 3 miembros los 20.512,80 euros.

Para los supuestos de una unidad familiar de 4 miembros el tope de ingresos anuales brutos se establece en 22.222,20 euros. Y en el caso de cinco o más miembros, en 23.931,60 euros.

"Con estas ayudas queremos seguir apoyando a las personas y familias que, pese a contar con ingresos, tienen dificultades para hacer frente a los gastos energéticos de su vivienda habitual. Se trata de garantizar suministros básicos y evitar que ninguna familia tenga que elegir entre pagar una factura o atender otras necesidades esenciales", incidió María José Fernández.

El plazo está abierto desde este jueves y la presentación de solicitudes puede realizarse a lo largo de los tres próximos meses o hasta que se agote el crédito disponible.

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El Centro de Servicios Sociales correspondiente a la localidad sierense en la que se resida se encargará de instruir los expedientes, que serán valorados por la Unidad de Trabajo Social. El plazo máximo para resolver y notificar las ayudas finalizará el 30 de noviembre de 2026.