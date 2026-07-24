Lugones, Pola de Siero y La Fresneda tendrán nuevos contenedores soterrados de reciclaje

La Fresneda, Lugones y Pola de Siero contarán con nuevos contenedores soterrados de reciclaje. Los trabajos para su instalación acaban de comenzar con una inversión de 100.000 euros, tal y como detalló la concejala de Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Sonia Lago. La actuación contempla el soterramiento de dos baterías completas de contenedores de reciclaje (para cartón, envases y vidrio) en Pola Siero y Lugones, así como la ampliación de una batería ya existente en La Fresneda mediante la incorporación de un nuevo contenedor soterrado para cartón.

En la capital de concejo, la intervención se realizará en la plaza Les Campes, a la altura del número 42. El soterramiento de la actual batería aérea permitirá mejorar notablemente la estética del entorno, especialmente relevante por la alta concentración de establecimientos hosteleros en la zona. Mientras, en Lugones, las obras tendrán lugar en la calle Antonio Machado, en el cruce con la calle Santa Isabel. "En este punto, la batería aérea existente dificulta actualmente la visibilidad de los vehículos que se incorporan a la vía principal. Con su soterramiento se busca mejorar la seguridad vial, además de optimizar la integración urbana de los sistemas de recogida selectiva", indicó Sonia Lago.

Por último, en La Fresneda, en la avenida Principal frente a la farmacia, se instalará un nuevo contenedor soterrado destinado al cartón. Las obras incluyen trabajos de demolición de pavimentos y bordillos existentes, excavaciones, ejecución de soleras de hormigón, colocación de arquetas y contenedores soterrados, así como la reposición del pavimento con materiales de iguales características a los actuales. Asimismo, se contemplan los desvíos necesarios de los servicios que pudieran verse afectados durante la ejecución.

Por su parte, la concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, destacó que esta actuación en la urbanización "forma parte del acuerdo presupuestario alcanzado con el equipo de gobierno". "Los contenedores soterrados ofrecen numerosas ventajas: mejoran la imagen urbana, cuentan con una mayor capacidad de almacenamiento y reducen los malos olores", subrayó la edil.

Avanzó asimismo que "nuestro objetivo es seguir avanzando en esta línea", por lo que, en el marco de la negociación para los próximos presupuestos, "propondremos seguir ampliando la implantación de contenedores soterrados en La Fresneda".

Noticias relacionadas

El proyecto de instalación de nuevos contenedores de reciclaje soterrados, con un plazo de ejecución de cuatro meses, está financiado con cargo a la modificación de crédito para el uso del remanente líquido de tesorería del Ayuntamiento de Siero.