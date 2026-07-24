Parque Principado celebra aniversario solidario: cumple una década el espacio en el que más de 45 ONGs han podido dar a conocer sus proyectos

Parque Principado, en Siero, está celebrando el aniversario de "Espacio Solidario", que cumple una década "dando voz a las causas más importantes". Por este punto que cede el complejo han pasado más de 45 ONGs. Tal y como destacan los responsables del área comercial, esta instalación permanente puesta en marcha en julio de 2016 ha estado ocupada un total de 170 semanas, lo que se traduce en más de tres años completos de actividad social.

"Casi el 50 por ciento de las entidades sociales que han pasado por este Espacio Solidario han repetido experiencia, destacando su utilidad para acercar sus proyectos a miles de personas y fortalecer su labor social", explican desde el centro comercial.

Entre quienes han tenido presencia en este punto se encuentra Roberto de Alba, coordinador en Twisters para CRIS contra el Cáncer, uno de los usuarios más veteranos del espacio. “Hemos participado desde el primer año con ACNUR, con Aldeas Infantiles y ahora con CRIS contra el cáncer”, apunta. Valora especialmente la oportunidad de dar a conocer su trabajo: “Nos permite dar visibilidad a la ONG y los proyectos que llevamos a cabo, así como conseguir nuevos socios y socias que aporten a nuestras causas”.

Los beneficios van más allá de la difusión. Suponen una mejora a la hora de realizar su labor, “quita de frío y lluvia a los equipos en invierno, poder trabajar en lugares así hace que la consecución de resultados sea posible”. Por todo ello, define este rincón como “una excepción solidaria dentro de los espacios comerciales en Asturias”.

Otra de las entidades que no falta a su cita anual con Parque Principado, desde 2023, es la Asociación Fraternidad. Su gerente, Carmen G. Collado, destaca lo que supone para una asociación ubicada en el occidente asturiano contar con un escaparate en una ubicación tan céntrica y concurrida: “Nos permite superar las distancias geográficas y dar a conocer un trabajo que, de otro modo, tendría más dificultades para llegar al centro de Asturias”.

Además de informar sobre su actividad, la asociación aprovecha su permanencia en el Espacio Solidario para vender sus conocidos calendarios artísticos que tienen como protagonistas a las personas con discapacidad, así como otros productos solidarios elaborados en su centro ocupacional. Además, valoran especialmente la participación directa de las personas usuarias.

"Son ellas quienes presentan los productos, atienden al público y explican el trabajo que realizan”. Para la gerente, el compromiso del centro comercial resulta especialmente significativo: “Que un centro comercial con la afluencia y la proyección de Parque Principado reserve gratuitamente un lugar estable para las entidades sociales, supone abrir una ventana a causas y proyectos que muchas personas seguramente no conocerían de otra manera”.

Por su parte, la Asociación Espondilíticos Asturianos (ADEAPA) ha utilizado el espacio este año por primera vez, pero ya lo ha hecho en dos ocasiones. Ana Fernández, trabajadora social de la asociación, señala que esta iniciativa es importante “porque permite encontrarse cara a cara con las personas”, algo que no es fácil de conseguir y “da la oportunidad de poner voz y rostro a una enfermedad que muchas veces pasa desapercibida”.

Su presencia en el Espacio Solidario les ha permitido “hacer más visible la espondilitis axial y dar a conocer el trabajo que realizamos”, pero también encontrarse con personas afectadas. “Hemos podido escuchar sus experiencias, resolver dudas y comprobar el valor que tiene algo tan sencillo como dedicar unos minutos a conversar”, concluye.

Ana Colunga y Rita Fernández de Médicos del Mundo, definen el Espacio Solidario como “un punto de encuentro donde las personas, las entidades y las causas se unen para construir una sociedad más justa”. La iniciativa no solo les ha permitido acercar su labor a la ciudadanía, sino también “generar conversación en torno al derecho universal a la salud, nuestra lucha fundamental, y formar parte de una iniciativa que promueve el compromiso social”.

El Espacio Solidario, una iniciativa enmarcada en el proyecto de sostenibilidad del centro que se denomina "Origen", está ubicado en el Paseo de las Estrellas, una de las zonas con mayor paso de público de Parque Principado.

En los últimos años, ha contado con la presencia de organizaciones de referencia como las citadas, además de Fundación Aladina, Asociación Española Contra el Cáncer, Ayuda en Acción, Cruz Roja o Down Asturias, junto a otras entidades como Banco de Alimentos, Ictus Asturias, ADEAPA Asturias o Alma Animal, reflejando la diversidad y continuidad de la iniciativa.

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El director de Parque Principado, Fernando García, destaca que “nuestro reto es seguir llenando de solidaridad y continuar dando voz a nuevas organizaciones, para que el Espacio Solidario siga creciendo como punto de encuentro entre la sociedad y las causas que realmente importan.”