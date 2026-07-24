Primeras obras para la ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero: el Ayuntamiento pone en marcha los proyectos de saneamiento y abastecimiento de agua con un coste de 1,5 millone

El Ayuntamiento de Siero ha puesto en marcha las obras de abastecimiento de agua y saneamiento en la zona de Ordoño y La Belga, en la parroquia de Bobes, una actuación que supondrá una inversión de 1.498.194 euros y que, además de mejorar estas infraestructuras en el entorno, dará servicio a la futura ciudad deportiva del Real Oviedo. Los trabajos, con un plazo de ejecución de nueve meses, incluyen la construcción de un nuevo depósito de agua potable, la instalación de nuevas conducciones de abastecimiento y la ejecución de la red de saneamiento que permitirá conectar Ordoño con el sistema general gestionado por Cadasa.

El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Pergentino Martínez, visitaron este viernes el inicio de unas obras consideradas estratégicas por el Ayuntamiento tanto para mejorar los servicios básicos de esta parte del concejo como para garantizar el suministro de agua a futuros desarrollos.

Zonas industriales

La actuación permitirá, por un lado, dotar de red de saneamiento a la localidad de Ordoño, que hasta ahora carecía de esta infraestructura, y, por otro, reforzar el abastecimiento de agua potable a La Fresneda, La Belga y a las zonas industriales situadas en este entorno. Según destacó el Ayuntamiento, estas instalaciones también darán servicio a la futura ciudad deportiva del Real Oviedo. El proyecto prevé la conexión de la nueva red de saneamiento de Ordoño con el colector general de Pruvia, una infraestructura gestionada por Cadasa que discurre siguiendo el cauce del arroyo Forcón. Esta conexión permitirá incorporar las aguas residuales de la localidad al sistema general de saneamiento.

En materia de abastecimiento, las obras incluyen la construcción de un nuevo depósito regulador de agua potable con capacidad para 1.000 metros cúbicos, que se ubicará en Cantu Negru. Desde este depósito partirá la infraestructura que enlazará con la conducción de Cadasa que alimenta los depósitos existentes de la urbanización de La Fresneda, reforzando las garantías de suministro tanto para esta zona residencial como para Ordoño y La Belga.

El Ayuntamiento destaca que esta infraestructura permitirá incrementar la capacidad de regulación y distribución de agua en una de las áreas del concejo con mayor potencial de crecimiento, tanto desde el punto de vista residencial como empresarial.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto contempla la ejecución de 2.846 metros lineales de colectores de saneamiento, 2.608 metros lineales de conducciones de abastecimiento de agua y la construcción del citado depósito regulador, que constituye uno de los elementos principales de la actuación.

"Muy importante"

Durante la visita a las obras, el Alcalde señaló que se trata de una actuación "muy importante" para continuar mejorando las infraestructuras básicas del concejo. García subrayó que el proyecto permitirá no solo llevar el saneamiento a Ordoño y reforzar el abastecimiento de agua de La Fresneda y La Belga, sino también atender las necesidades de la futura ciudad deportiva del Real Oviedo. "Cepi" destacó también el potencial de desarrollo de este ámbito del concejo al asegurar que se trata de una zona "muy bien comunicada" y con una amplia superficie todavía sin desarrollar. En este sentido, apuntó que existe disponibilidad de suelo y que el entorno podría acoger en el futuro nuevos desarrollos residenciales de distintas tipologías.

A la visita al inicio de las obras asistieron también Isabel Fernández, Manuel Fernández y Benigno Fernández, de la empresa adjudicataria, y el ingeniero municipal Juan Carlos Álvarez.

Estas obras forman parte del programa de ampliación y mejora de la red de saneamiento que el Ayuntamiento de Siero desarrolla desde el año 2015. Según los datos facilitados por el Consistorio, con las actuaciones previstas para este ejercicio la inversión acumulada en esta materia alcanzará los 33,48 millones de euros, unas actuaciones que permitirán prestar servicio a 9.681 vecinos y 255 empresas del concejo.

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Durante 2026, el Ayuntamiento ejecutará actuaciones de ampliación de la red de saneamiento por un importe conjunto de 5,73 millones de euros. Además de la obra de Ordoño y La Belga, el programa incluye intervenciones en Berrón Oeste, Ferrera (fase II), Limanes (fase II), Trespando y Areñes, con el objetivo de continuar extendiendo las infraestructuras básicas de abastecimiento y saneamiento en distintos núcleos del municipio.