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Siero trabaja ya en la elaboración de sus presupuestos para 2027, que prevé aprobar en octubre

El Ayuntamiento volverá a ser uno de los madrugadores de Asturias y no descarta que el documento llegue a Pleno incluso antes, en septiembre

Una mujer cruzando el paso de cebra próximo al Ayuntamiento, en una imagen tomada hace unos días.

Una mujer cruzando el paso de cebra próximo al Ayuntamiento, en una imagen tomada hace unos días. / P. T.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

Siero volverá a ser el Ayuntamiento de Asturias más madrugador a la hora de dar luz verde a sus presupuestos para 2027. El gobierno sierense trabaja ya en este momento en la elaboración de las cuentas para el año próximo, con la vista puesta en poder aprobarlas en septiembre u octubre. De este modo, el ejecutivo sierense cumpliría una vez más con los plazos que se viene marcando desde su llegada al Consistorio, pues los saca adelante en tiempo y forma, al principio del último trimestre de cada ejercicio, normalmente en octubre.

Aún no hay cifras o estimaciones sobre la cuantía que puede alcanzar, puesto que el trabajo de redacción de las cuentas está en una fase muy inicial. Serán, no obstante, unos presupuestos para un año electoral, con comicios municipales y autonómicos, con lo que las cuentas dejarán marcada la senda para el gobierno que se forme tras la cita con las urnas.

En los últimos años, los presupuestos de Siero no han dejado de crecer, con un auge ininterrumpido en cuantía desde 2020. Sin contar con las cuantías asignadas al Patronato Deportivo Municipal y Fundación Municipal de Cultura, las cuentas del Ayuntamiento para ese año ascendieron a 43.136.194,05 euros. En 2021 subieron a 44.024.746 euros, y en 2022 llegaron a 51.788.817,38 euros.

Al año siguiente, en 2023, fueron de 52.879.227,96 euros, y en 2024 de 56.540.013,34 euros. En 2025 ascendieron a 58.042.645,04 euros. Por último, las de este 2026 alcanzaron los 68.300.700,33 euros. En todos los casos se trata de sumas que no incluyen las cuantías asignadas al Patronato Deportivo Municipal y Fundación Municipal de Cultura.

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Entre los presupuestos municipales que más pronto se han aprobado en Siero se encuentran los de 2023, que recibieron luz verde el 23 de septiembre de 2021, si bien la mayoría han salido adelante a finales de ese mes o ya en octubre.

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