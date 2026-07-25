Bailoterapia bajo la lluvia y contra la soledad no deseada en la Pola: "Salimos de casa y hacemos amistades, es una maravilla"

Una tarde de baile y, después, todos juntos a tomar algo. Alrededor de medio centenar de personas desafió la tormenta que cayó este viernes sobre Pola de Siero para disfrutar del primer tardeo musical organizado por el programa "Siero Acompaña", iniciativa del Ayuntamiento para favorecer la socialización y combatir la soledad no deseada. Los asistentes lo dieron todo siguiendo las indicaciones de Almudena F. Braña, quien con un altavoz gigante y una acertada selección de temas musicales puso a todos a moverse en el parque Alfonso X.

"Hacemos muchas cosas juntos y lo pasamos muy bien, hoy toca baile y habrá que quitarse años", celebró Javier Pérez mientras movía la cadera al ritmo de bachata. "El tiempo amenaza y nosotros también", dijo con buen humor la directora de baile para animar a los asistentes a no temer la lluvia, "que somos asturianos", añadió.

La actividad de tardeo musical ha tenido un gran éxito en su primera edición pese al mal tiempo. Al igual que las iniciativas que desarrollan en el marco del programa Siero Acompaña para combatir la soledad no deseada como rutas saludables o talleres.

"Queremos que la gente mayor salga de casa y se encuentren con otras personas, hacemos muchas actividades de todo lo que ellos nos demandan", apuntó la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, quien se animó a echar unos bailes junto a la técnica municipal del área, Consuelo Urdangarain.

"Hay mucha gente mayor y no tan mayor que vive sola y estas actividades nos hacen participar, se hacen amistades que sirven para eso, para salir un poco de casa, yo voy a todo lo que puedo", señaló Loli Cifuentes en plena coreografía. También asistieron miembros de asociaciones de mayores del concejo, así como algunos de los niños y niñas que jugaban en la tarde de este pasado viernes en el parque.

Las gotas que caían del cielo amenazaban con tener que cancelar la actividad, pero los vecinos siguieron bailando sin temer el agua "porque esto es una maravilla, nos juntamos y hacemos cosas y luego habrá que ir a tomar algo todos juntos", celebró Ana Sevares, quien es una de las habituales del programa "Siero Acompaña": "Está muy bien porque hacemos muchas cosas y todas diferentes".

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Sin duda, el tardeo musical organizado por el Consistorio para combatir la soledad no deseada gustó mucho a los asistentes, con mayoría de mujeres, por lo que en la concejalía de Mayores ya toman nota tras la buena marcha del evento, que ya piensan en repetir.