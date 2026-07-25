Fallece Juan Sánchez, "El Pilu", histórico ciclista sierense que acumuló triunfos deportivos en la década de 1950

Juan Antonio Sánchez González, "El Pilu", popular ciclista sierense, ha fallecido este 25 de julio. Marcó una época, en la década de los años 50 del siglo pasado, etapa en la que compitió y logró centenares de victorias participando en todas las pruebas que pudo dentro de Asturias.

"Empecé a los 16 años en una carrera en Gijón. No tenía ni ropa para correr, la bicicleta no tenía cambio ni nada, pero la corrí y la gané. Eso me valió para llevarme 25 duros de aquella época en mi primer día", explicaba en diciembre de 2022, en un reportaje en LA NUEVA ESPAÑA, cuando contaba 86 años y tras haber recibido hacía poco tiempo un homenaje de sus vecinos y amigos del Grupo Escuela La Madera.

En su casa de La Madera, en Siero, guardaba sus incontables trofeos, de competiciones en los que solía ser uno de los imbatibles en Asturias. "Yo gané a Salvador Botella, a Roberto y Carmelo Morales. Gané en todos los pueblos, salía en los periódicos todos los días", rememoraba.

Eso sí, se retiró pronto, a los 25 años, tras haber tenido, según explicó, una discusión con "los de la Federación". "Y después ya solo me dediqué a trabajar, esto sería en el año 61", rememoraba hace cuatro años para este periódico. Natural de Anes, trabajó como mecánico.

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La capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio Gijón-Cabueñes, en la sala 14. El funeral tendrá lugar este domingo en la iglesia parroquial de San Martín de Anes, en Siero, a las cinco de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la localidad.