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Lugones abre este lunes el ciclo cultural "Las noches de La Cebera": descubre un programa lleno de teatro, humor y mucha música

El primer espectáculo será el de "Puppy’s Narración Oral" y acercará la música antigua al público de una manera original y divertida

Por la izquierda, Óscar Caso (técnico municipal), la edil Aurora Cienfuegos e Isabel González (directora de la Fundación Municipal de Cultura), durante la presentación del programa.

Por la izquierda, Óscar Caso (técnico municipal), la edil Aurora Cienfuegos e Isabel González (directora de la Fundación Municipal de Cultura), durante la presentación del programa. / A. S.

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José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Lugones (Siero)

Lugones se convierte de nuevo en epicentro de la programación cultural de verano de Siero con la celebración de la decimoctava edición de «Las Noches de La Cebera», un ciclo que reúne cuatro espectáculos gratuitos de música y artes escénicas desde este lunes y hasta el jueves. Organizada por la Fundación Municipal de Cultura, la cita se desarrollará cada noche a las 22.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo de 175 localidades.

La programación arranca el lunes con «Violetta y Faviolo», espectáculo de «Puppy’s Narración Oral» que acerca la música antigua al público mediante una combinación de teatro, humor y divulgación, con un montaje que combina referencias históricas, música barroca y una puesta en escena pensada para todos los públicos.

El martes llegará «Velo como el rayo», de la compañía Javi Javichy. La obra presenta a un asistente de teatro obligado a sustituir al artista principal cuando no aparece a tiempo para la función. Humor, malabares, diábolos, equilibrios sobre rulos americanos y participación del público en un espectáculo que reflexiona sobre la superación personal y la importancia de perseguir los propios sueños.

La música tomará el relevo el miércoles con la presentación de «Humano», el cuarto trabajo discográfico del cantautor Tato López, afincado en Santiago de Compostela. El artista ofrecerá un concierto centrado en la canción de autor contemporánea.

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El ciclo cultural de Lugones concluirá el jueves con «Iberjazz», la propuesta del saxofonista, compositor e inventor de instrumentos José Luis Gutiérrez. El músico actuará en formato de trío, acompañado por contrabajo y batería.

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