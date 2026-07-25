Siero congelará en 2027 el precio de todas las tasas e impuestos municipales: "Es un éxito de gestión"

El Ayuntamiento de Siero congelará en 2027 todos los impuestos, tasas y precios públicos municipales. El alcalde, Ángel García («Cepi»), anunció este sábado que el equipo de gobierno ya ha tomado esta decisión dentro del proceso de elaboración del presupuesto para el próximo ejercicio, que prevé someter a aprobación plenaria entre septiembre y octubre, y defendió que el Consistorio puede mantener inalterada la presión fiscal, pese al aumento de los costes de funcionamiento, gracias al crecimiento de la actividad económica, el incremento de la población y la llegada de nuevas empresas al concejo. El regidor salió al paso de quienes puedan interpretar la medida como una decisión vinculada a las elecciones municipales del año que viene y aseguró que forma parte de una «política de moderación fiscal» que ya viene aplicando desde su llegada al gobierno local en 2015.

«Va a haber congelación total. En 2027 no subiremos absolutamente ningún impuesto, tasa o precio público municipal», afirmó García, quien explicó que la decisión ya condiciona la elaboración de las cuentas del próximo ejercicio. Según detalló, el primer paso para confeccionar el presupuesto consiste en calcular la previsión de ingresos y esa estimación depende directamente de la política fiscal que vaya a aplicar el Ayuntamiento. «Si la decisión ya es que no se va a subir nada, a partir de ahí se elabora la previsión de ingresos y después se distribuyen el gasto y las inversiones», resumió.

La viñeta y el IBI

El Alcalde puso especial empeño en desvincular la congelación tributaria de la cita con las urnas. «Hay gente que podría decir que, claro, como 2027 es un año electoral, no se va a subir nada, pero eso no es así», afirmó, antes de realizar un repaso de la evolución de los principales tributos municipales durante los últimos años para sostener que la política fiscal del Ayuntamiento no ha variado por la proximidad de los comicios. Así, subrayó que la tasa del agua permanece congelada desde 2019, «por lo que en 2027 acumulará ocho años sin incrementos», que la viñeta municipal no se modifica desde 2020, que el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) permanece sin cambios desde 2008 o que «la única actualización reciente fue la de la tasa de basura, aplicada en 2025 para cumplir la normativa estatal que obliga a cubrir el coste del servicio». En cuanto al IBI, señaló que la última «pequeña revisión» se produjo en 2024. «Nuestro compromiso y nuestra política en materia de fiscalidad es clara: contención, intentar no subir y moderación. Los números están ahí», afirmó.

Para «Cepi» supone «un éxito de la gestión municipal» que el Ayuntamiento haya conseguido mantener esa estrategia fiscal en un contexto de «aumento continuado de los gastos municipales», incidiendo en que el Consistorio ha tenido que afrontar incrementos en prácticamente todos los capítulos de gasto, desde el suministro de agua hasta los contratos de servicios, la energía, las obras o el personal. En este último caso, resaltó que los salarios aumentaron este año un 2 % y que el Ayuntamiento trabaja con la previsión de consignar para 2027 una subida del 4,5 %, conforme a los acuerdos existentes. «Estamos absorbiendo el incremento de costes sin necesidad de aumentar la presión fiscal», resumió.

El regidor atribuyó esa capacidad a la evolución económica y demográfica del concejo. «¿Cómo se ha conseguido? Estamos aumentando los ingresos sin necesidad de aumentar la presión fiscal. La receta es más actividad, más vecinos y más empresas», aseguró. Según destacó, el crecimiento del tejido empresarial y de la población «genera nuevos ingresos para las arcas municipales sin necesidad de elevar los tipos impositivos».

"Economías de escala"

«Cuando nos esforzamos en captar empresas se traduce en esto. Cuando decimos que queremos aumentar la población se traduce en esto. Conseguimos economías de escala, conseguimos mayores ingresos y, de esa manera, podemos permitirnos no tener que subir los impuestos», afirmó el regidor, acompañado por los ediles Jesús Abad y Patricia Antuña. Como ejemplo, García explicó que «cada nueva vivienda incorpora nuevos recursos al Ayuntamiento, primero mediante las licencias urbanísticas y posteriormente a través de tributos como el IBI».

A ese incremento de la actividad económica, añadió «Cepi», se suma una «política de control del gasto». El Alcalde aseguró que el Ayuntamiento ha contenido el crecimiento de diferentes partidas presupuestarias y que no ha acometido un aumento de la plantilla municipal, una combinación de medidas que, junto con el incremento de los ingresos, ha permitido absorber el encarecimiento de los servicios sin trasladarlo a los contribuyentes.

Noticias relacionadas

«Garcíaavanzó que el presupuesto consolidado del Ayuntamiento se situará en 2027 en torno a los 75 millones, frente a los aproximadamente 70 del ejercicio actual, lo que supondría un incremento cercano al 7 %.