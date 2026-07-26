Clausura del campus multideporte del Ayuntamiento de Siero: 250 participantes en la Pola, Lugones y La Fresneda
La iniciativa cosechó un notable éxito e incluyó servicios de madrugadores y de recogida tardía para facilitar la conciliación
El edil Jesús Abad asistió el pasado viernes a la clausura del campus multideporte que ha organizado el Patronato Deportivo Municipal de Siero. La actividad se ha desarrollado este verano en la Pola, Lugones y La Fresneda, con un total de 250 plazas.
La programación incluyó actividades de distintas disciplinas deportivas y excursiones, en horario de diez de la mañana a las dos de la tarde, con servicio de madrugadores, de ocho a diez de la mañana, y de recogida tardía, de dos a tres y media, para facilitar la conciliación familiar.
El campus estuvo dirigido a los abonados del Patronato, ofertándose al resto de interesados en caso de quedar plazas libres. Los precios variaron en función de los días escogidos, con tarifas desde 66 euros por quincena.
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