Todo listo para el inicio de la nueva rotonda de El Berrón: las obras que acabarán con el histórico cruce semafórico arrancan esta semana

Las obras de construcción de la nueva glorieta de El Berrón, que sustituirá al actual cruce semafórico entre la N-634 y la AS-376 (Avenida de Langreo), comenzarán esta misma semana, según avanzó este lunes el alcalde de Siero, Ángel García ("Cepi"). Con el inicio de los trabajos, el Ayuntamiento pone en marcha una de las actuaciones viarias más importantes del actual mandato, llamada a transformar uno de los principales nudos de tráfico del concejo.

La actuación, con casi 700.000 euros de coste, ha sido adjudicada a la empresa Arposa 60 S.L. y estará lista antes de que termine el año. La intervención permitirá eliminar la actual intersección regulada por semáforos para construir una glorieta que mejore la fluidez de la circulación, incremente la seguridad vial y favorezca una mejor integración urbana del entorno. El estudio de tráfico del proyecto de la glorieta de respalda la transformación del actual cruce al constatar limitaciones en la circulación y en la organización de los movimientos. La nueva configuración permitirá un funcionamiento "más ordenado, fluido y seguro", adaptado a la demanda actual y a la evolución del tráfico en este punto.

Aunque la intersección presenta niveles de servicio aceptables en condiciones normales, el informe detecta retenciones en horas punta vinculadas al ciclo semafórico y a la coexistencia de trayectorias incompatibles, lo que introduce tiempos de espera y colas puntuales. A ello se suma una limitación operativa relevante com es la imposibilidad de realizar determinados giros directos. En concreto, los vehículos que circulan desde el sur de la AS-376 no pueden incorporarse hacia el este de la N-634, lo que obliga a desvíos por la avenida de Oviedo y a recorridos más largos de los necesarios.

El proyecto contempla la ejecución de una nueva rotonda en el cruce entre la carretera nacional N-634 y la AS-376, uno de los accesos con mayor intensidad de tráfico de El Berrón. Según la memoria técnica, la nueva configuración permitirá simplificar las trayectorias de los vehículos, reducir las velocidades de acceso y eliminar los movimientos cruzados, disminuyendo así los puntos de conflicto y el riesgo de accidentes.

Además, la glorieta restituirá movimientos que actualmente están restringidos por la configuración del cruce, evitando desvíos por la Avenida de Oviedo y facilitando una conexión más directa y coherente entre la N-634 y la AS-376 en ambos sentidos de circulación.

La actuación incluye también trabajos de urbanización del entorno, renovación de pavimentos y servicios, adaptación de la señalización y del alumbrado, así como la mejora paisajística del espacio, con el objetivo de integrar la nueva infraestructura en el núcleo urbano de El Berrón.

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La intervención supone una de las principales actuaciones viarias impulsadas por el Ayuntamiento de Siero en este mandato y responde a una reivindicación histórica para mejorar uno de los accesos con mayor intensidad de tráfico del concejo. Una vez concluidas las obras, el histórico cruce semafórico de El Berrón desaparecerá para dar paso a una glorieta que reorganizará la circulación entre la N-634 y la AS-376, con el objetivo de ganar fluidez, reforzar la seguridad vial y mejorar la conexión entre ambas carreteras y la integración urbana de este estratégico enclave.