El nuevo vial a San Miguel de la Barreda desde la AS-17 estará listo en otoño: los planes del Principado

La situación de aislamiento viario que arrastra San Miguel de la Barreda desde la entrada en servicio del desdoblamiento de la AS-17 tiene ya una solución definitiva. La Consejería de Movilidad del Principado ha adjudicado a la empresa asturiana Tratamientos Asfálticos S. A. las obras del nuevo vial que restablecerá el acceso oeste de la parroquia por un importe de 171.000 euros. El contrato fija un plazo de ejecución de tres meses, por lo que, si se cumplen las previsiones, la nueva conexión podrá entrar en servicio durante el próximo otoño.

La actuación permitirá resolver uno de los principales problemas surgidos tras la apertura, en julio de 2025, del nuevo tramo desdoblado entre Bobes y San Miguel de la Barreda. La antigua carretera atravesaba la localidad y garantizaba el acceso desde ambos extremos, pero el nuevo trazado, construido al margen del anterior, mantuvo únicamente la entrada por el este y eliminó la conexión por el oeste, dejando el núcleo convertido en un "fondo de saco".

El nuevo vial enlazará la glorieta de la actual AS-17 con la de la AS-17a, recuperando la continuidad de la red viaria y mejorando la permeabilidad territorial en esta zona del concejo. Se trata de una conexión de 145 metros de longitud, diseñada para una velocidad de 40 kilómetros por hora y con una plataforma de 9,5 metros de anchura, distribuida en dos carriles de circulación de 3,5 metros, arcenes de 1,25 metros y bermas laterales.

Además de la construcción de la nueva carretera, el proyecto incluye la ejecución del firme, obras de drenaje, señalización horizontal y vertical, barreras de seguridad y la adaptación de diversos servicios afectados, entre ellos las redes de saneamiento, pluviales, alumbrado y telecomunicaciones. La actuación se desarrollará íntegramente sobre terrenos de titularidad pública, por lo que no será necesaria la expropiación de fincas, una circunstancia que facilitará el desarrollo de los trabajos.

La adjudicación se produce varios meses después de que el Principado licitara la obra con un presupuesto base de 198.840 euros, por lo que el contrato se ha cerrado con una rebaja cercana al 14 % respecto al importe inicial. El plazo de ejecución comenzará a contar a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo, con el objetivo de que el nuevo acceso esté operativo antes de finalizar el otoño.

La construcción de este enlace da cumplimiento al compromiso adquirido por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, con el Ayuntamiento de Siero para corregir las afecciones generadas por el desdoblamiento de la AS-17. El alcalde, Ángel García ("Cepi"), había reclamado reiteradamente la necesidad de recuperar la conexión perdida, al considerar que la situación condicionaba la movilidad diaria de los residentes y el acceso a distintos puntos de la parroquia.

La reivindicación también fue encabezada por los propios vecinos de San Miguel de la Barreda, que durante muchos meses protagonizaron varias concentraciones para denunciar las consecuencias del nuevo trazado. Entre sus principales quejas figuraba la desaparición de los antiguos itinerarios peatonales hacia el cementerio parroquial, lo que obligaba a realizar rodeos de más de dos kilómetros para completar desplazamientos que antes podían hacerse de forma directa.

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Con esta actuación, el Principado da por cerrada una de las intervenciones pendientes vinculadas al desdoblamiento de la AS-17 en este tramo, una infraestructura que supuso una inversión superior a 27 millones de euros y que mejoró la capacidad de uno de los principales ejes de comunicación del centro de Asturias, aunque dejó sin resolver inicialmente esa conexión oeste de San Miguel de la Barreda.