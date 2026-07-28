Siero mantiene la bonificación del 95% de la plusvalía municipal en las herencias: "Es un compromiso con los vecinos"

El Ayuntamiento de Siero mantiene la bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal) en los casos de sucesiones, el porcentaje máximo permitido por la legislación. El alcalde, Ángel García "Cepi", recordó la vigencia de esta medida, aprobada en 2021, y la enmarcó en la política de moderación fiscal del gobierno local, tras anunciar recientemente la congelación de todos los impuestos, tasas y precios públicos municipales para 2027.

El regidor explicó que la bonificación, que reduce en un 95% la cuota de la plusvalía municipal que deben abonar los herederos, continúa plenamente vigente y quiso ponerla de relieve por considerar que "es algo que pasó desapercibido". "En Siero hemos bonificado el máximo legal, el 95%, el impuesto de plusvalía para las sucesiones. Es un compromiso con los vecinos", afirmó.

García destacó que la medida pretende aliviar la carga fiscal que soportan las familias cuando reciben una herencia. "Cuando una persona tiene que afrontar una sucesión, la parte municipal del impuesto tiene en Siero una bonificación del 95%. No afecta solo a grandes patrimonios; cualquier vecino que herede un inmueble puede beneficiarse de esta reducción", señaló.

El alcalde recordó que la plusvalía municipal grava el incremento del valor de los terrenos urbanos y que se liquida tanto en determinadas transmisiones de inmuebles como en las herencias. En el caso de las sucesiones, el Ayuntamiento aplica el porcentaje máximo de bonificación que autoriza la normativa vigente.

El regidor relacionó esta medida con la línea de política fiscal que viene defendiendo el equipo de gobierno. "Igual que hemos decidido congelar todos los impuestos, tasas y precios públicos municipales para 2027, esta bonificación responde al mismo compromiso de reducir la carga fiscal de los vecinos siempre que la ley lo permite", concluyó.

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García hizo estas declaraciones durante una visita al inicio de las obras de mejora del camino de Vio a Picalloreu, en la parroquia de Anes. Las obras cuentan con un presupuesto de 149.919 euros y un plazo de ejecución de dos meses.