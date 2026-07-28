Transportes ejecutará en 2027 la obra de transformación del tramo de la N-634 de la Pola a El Berrón en una travesía urbana y la cederá al Ayuntamiento

El Ministerio de Transportes ejecutará en 2027 el proyecto de transformación en una travesía urbana del tramo de la antigua carretera N-634 entre El Berrón y la Pola, según anunció este martes el alcalde de Siero, Ángel García «Cepi». El regidor explicó que, una vez concluyan esas obras, la titularidad del vial será cedida al Ayuntamiento, culminando así el proceso de adaptación de la nacional a su realidad desde la apertura de los tramos de autovía.

El anuncio se produjo durante una visita del regidor al inicio de las obras de reurbanización de la avenida polesa de Gijón, en la que estuvo acompañado por el director general de Infraestructuras del Principado, Guzmán Castro, además de los concejales Patricia Antuña, Eva Iglesias y Javier Rodríguez.

La actuación en la N-634 estatal estaba incluida inicialmente en un proyecto financiado con fondos europeos Next Generation. Sin embargo, la pérdida de esa financiación dejó el plan sin calendario de ejecución. Ante la necesidad de eliminar cuanto antes el actual cruce semaforizado de El Berrón, el Ayuntamiento decidió segregar la construcción de la glorieta del proyecto original y asumir íntegramente su financiación con recursos propios para acelerar una actuación considerada prioritaria. La obra, adjudicada recientemente por cerca de 700.000 euros está a punto de comenzar.

Carriles bici

El proyecto del Ministerio supondrá la transformación integral de la N-634 para adaptarla a su actual carácter urbano. Prevé la creación de un itinerario continuo para peatones y ciclistas mediante nuevos carriles bici unidireccionales y zonas peatonales segregadas de la calzada, la reducción de la anchura de los carriles de circulación para favorecer el calmado del tráfico y mejorar la seguridad vial, la renovación del firme, la instalación de nuevo alumbrado público y la adaptación de toda la señalización horizontal y vertical. El objetivo es convertir una vía concebida en su día como carretera nacional en un eje urbano más seguro, accesible e integrado en los núcleos por los que discurre, favoreciendo la movilidad sostenible y mejorando la calidad del espacio público.

El Alcalde enmarcó este proyecto dentro de una estrategia más amplia para transformar las antiguas carreteras que atraviesan los núcleos urbanos del concejo. «Lo razonable es que estas vías, por la evolución que ha tenido Siero, tengan otra configuración. Lo lógico es que pasen a ser de titularidad del Ayuntamiento y tengan también otro diseño y otra estructura», afirmó. A su juicio, la cesión permitirá simplificar la gestión administrativa. «Cuando pasan a ser municipales, esos trámites se reducen o se evitan, lo que agiliza mucho la tramitación de licencias que tengan que ver con los márgenes de la carretera», añadió.

La reurbanización de la avenida de Gijón que ahora se pone en marcha cuenta con un presupuesto de 899.981 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, con el objetivo de transformar el acceso a la Pola desde la carretera AS-377.

Crecimiento urbanístico

La intervención afecta a un tramo de unos 300 metros comprendido entre las calles Acebo y Río Deva. Con el crecimiento urbanístico de la localidad, este vial ha dejado de funcionar únicamente como un acceso por carretera para convertirse en una calle plenamente integrada en la trama urbana, circunstancia que hacía necesaria una remodelación integral tanto desde el punto de vista funcional como estético.

El proyecto recoge la renovación completa de pavimentos y aceras para mejorar la accesibilidad y ganar espacio para los peatones, manteniendo prácticamente la totalidad de las plazas de aparcamiento existentes. Asimismo, se sustituirán redes de abastecimiento, saneamiento, drenaje y alumbrado público, se instalarán luminarias de bajo consumo, nuevo mobiliario urbano, arbolado y una batería de contenedores soterrados.

Los trabajos incluyen también la renovación de un paso subterráneo que presentaba problemas y cuya reparación se aprovechará dentro de esta actuación integral.

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Avenida de Viella

Para Guzmán Castro, la actuación constituye «un ejemplo de la colaboración del Principado con los ayuntamientos» para humanizar las travesías, mejorar la accesibilidad y la seguridad vial y transferir posteriormente su gestión a los municipios, al entender que son las administraciones que mejor pueden responder a las necesidades de los vecinos. Esta estrategia no termina en la Pola. García avanzó que el Ayuntamiento trabaja ya con el Principado para desarrollar una actuación similar en la avenida de Viella, en Lugones, entre la rotonda de Naón y el núcleo urbano