Trump y "Bad Burry" disfrutan del desfile de burros de Pañeda: cientos de personas se lo pasan en grande con la yincana de asnos, en la que también marcó goles un Ferrán de cuatro patas

Un peculiar Donald Trump apareció por sorpresa en el prau de la fiesta de Pañeda (Siero) calzando madreñes y dispuesto a participar y disfrutar del desfile folclórico de burros de los festejos de Santa Apolonia. "Aquí hay mucho asno, pero en la Casa Blanca más", reconoció el supuesto mandatario norteamericano, que demostró estar en buena forma y hasta se marcó su peculiar bailecito cuando la orquesta todavía estaba en pruebas.

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En Pañeda no solo desfilaron burros. También lo hicieron la actualidad internacional, el deporte, la música y hasta la política municipal. Todo tuvo cabida en una tarde de risas y diversión en la que los grupos participantes transformaron un pequeño circuito en el escenario donde la realidad y la parodia convivieron con absoluta naturalidad.

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La prueba comenzó con dos vueltas de reconocimiento a un recorrido abarrotado por cientos de espectadores. Después, llegó la yinkana, con distintas pruebas de habilidad en las que jinetes y monturas tuvieron que demostrar compenetración. No siempre fue fácil. Como ocurre cada año, hubo momentos en los que los burros dejaron claro que la última decisión sobre el recorrido les correspondía exclusivamente a ellos.

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La comparsa de Trump fue una de las más elaboradas. Recreaba la peculiar pelea que tuvo lugar en la Casa Blanca con Ilia Topuria como protagonista. Una joven Melania acompañaba al presidente con una enorme tarta para celebrar su 80.º cumpleaños, aprovechando así la merienda popular para festejar el aniversario con los vecinos de Pañeda. El montaje incluía una ambulancia dotada con burro, seguridad y medios de comunicación desplazados desde EE UU para la ocasión.

El reciente Mundial conquistado por España también encontró acomodo en el desfile. "Burro Ferrán" se presentó como el autor del gol que dio el título a la selección en la final frente a Argentina, mientras su acompañante exhibía orgulloso la Copa del Mundo y una gran bandera de España.

La música llegó de la mano de "Bad Burry", particular versión asturiana del artista internacional, que puso ritmo al recorrido y se convirtió en otro de los personajes más fotografiados de la tarde.

Y cuando parecía que ya estaban representados todos los grandes asuntos del momento, apareció "Burrimundi", una divertida recreación de la rotonda del mapamundi que el Ayuntamiento de Siero construyó junto a Lugones. La maqueta trasladó a Pañeda uno de los proyectos municipales más comentados.

La inteligencia artificial tampoco se libró de la sátira. Entre las comparsas apareció un peculiar burro de la IA, equipado con un "limpiador de cookies". La ocurrencia trasladó al circuito el lenguaje de la tecnología y de internet, demostrando que en Pañeda también hay sitio para reírse de los algoritmos, la privacidad y las aplicaciones que forman parte de la vida cotidiana.

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El buen tiempo acompañó durante toda la tarde. El sol y una temperatura agradable favorecieron una gran afluencia de público, que llenó el recinto festivo y prolongó la celebración con la tradicional merienda antes de dar paso a la verbena. .